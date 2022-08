Fellendült a tőkebevonás a cégeknél

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A startup-finanszírozás mellett egyre erőteljesebben fókuszba kerül a vállalati tőkebefektetés is a Hiventures tevékenységében. Az érettebb cégek ilyen módon történő finanszírozását ezúttal több tényező is hajtja: míg korábban a járvány okozta nehézségek, most a gazdasági válság és az energiaárak elszabadulása miatt értékelődik fel az intézményi tőke szerepe. Zsámboki Zoltánnal, a Hiventures Vállalati üzletágának befektetési igazgatójával, a hazai tőkepiacon egyedülálló konstrukciókról beszélgettünk.

Távolról sem csak a startup kezdeményezések körében aktív a tőkebefektetések terén nagy tapasztalattal rendelkező Hiventures: az MFB Csoporthoz tartozó kockázati tőkealap-kezelő az érettebb vállalatok területén is hiánypótló piaci szerepet tölt be. Az elmúlt néhány év válsághelyzeteiben pedig még fontosabb szerepet kapott. Emlékezetes, hogy a Covid-járvány utáni gazdaságélénkítési célok teljesítésében is fontossá vált ez a finanszírozási forma. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Hosszú- és rövidtávú hatások Nincs ez másként ma sem: jelenleg a háború, a gazdasági válság okozta következmények enyhítésére lehet egy jó megoldás a külső forrásból történő tőkebevonás. „Egy ilyen időszakban óvatosabbá válhatnak a vállalkozások, és visszaeshet a beruházási kedvük. Nem mellékes szempont az sem, hogy a korábbi évek kedvező kamatkörnyezete ebben az évben már biztosan nem lesz elérhető, így a cégeknek új finanszírozási formákat kell keresniük, amennyiben növekedni akarnak. Az elmúlt évek pedig bebizonyították, hogy a beruházás fontos katalizátora a vállalati növekedésnek - mondta el Zsámboki Zoltán. A Hiventures Vállalati üzletágának befektetési igazgatója szerint krízishelyzetekben értékelődik fel igazán az intézményi tőke szerepe, hiszen azok a vállalatok, amelyek tőkeerősen néznek szembe a jelenlegi időszakkal, így az inflációs környezettel, illetve az energiaárak elszabadulásával, amely iparágfüggetlenül mindenkit érint, sokkal könnyebben fognak boldogulni az új kihívásokkal is. „Ha vannak tartalékaink, akkor egy nehezebb időszakot sokkal könnyebben tudunk átvészelni, könnyebben tudunk reagálni, ellenállóbbak vagyunk. Egyformán igaz ez a családok és a vállalatok esetében is.” Fennmarad a beruházási lendület A szakember szerint szűkítheti a beruházások volumenét a piaci kamatok emelkedése, ami miatt a fejlesztések finanszírozása is drágábbá válik. „A magyar gazdaság közel van a teljes foglalkoztatottsághoz, így a beruházások elsődlegesen hatékonyságnövelésre, valamint a költségek csökkentésére fókuszálnak. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy a következő időszakban valószínűleg továbbra is lesznek beruházások” – mondta el Zsámboki Zoltán. A meglévő portfóliónkban, illetve új befektetések kapcsán is látjuk, hogy kifejezetten felértékelődik az energia és azon belül főleg a megújuló energia kérdése – tette hozzá. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 42 034 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,96%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 42 083 forintos törlesztőt (THM 10,01%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A jövőbeni fejlesztések nagyon fontos eleme a most újraindult Széchenyi Kártya Program, amelynek segítségével a hazai kis- és középvállalkozások támogatott, így a piacinál kedvezőbb hitelkonstrukcióban tudnak finanszírozáshoz jutni, azaz felvásárolni, zöldíteni, beruházni. „A mostani hitelpiaci kamatkörnyezetben enélkül a támogatott finanszírozási forrás nélkül nehezen lenne elképzelhető, hogy a cégek hitelt vesznek fel a beruházásaikhoz. Csökkent azonban a Széchenyi Program által támogatott hitelrész, ezért, ha a cégek meg akarják valósítani a terveikben szereplő beruházásokat, akkor jó eséllyel tőkefinanszírozó partnert is be kell vonniuk az önerő előteremtéséhez. Ilyen formában a mi szerepünk, mint intézményi tőkebefektető, biztosan felértékelődik” – jegyezte meg az igazgató. Egyedi konstrukció A Hiventures életében a kis-, közép- és nagyvállalati szektor tőkebefektetéssel történő finanszírozása dinamikus felfutást él át. Ennek oka Zsámboki Zoltán szerint az, hogy a tőkealap-kezelő piaci rést tölt be, hiszen azok a beruházások, amelyekben részt vesznek, jellemzően olyanok, amelyeket nélkülük a piac nem tudott volna megfinanszírozni, mivel a projektek zömmel a még nem hitelezhető, például korai fázisú vagy magas innovációs tartalommal bíró kategóriába tartoznak. „Jellemzően zárt konstrukcióban hajtunk végre befektetéseket, ami partnereink számára könnyen kiszámítható és átlátható befektetési forma. Ehhez társul, hogy egy jól kiszámítható üzleti feltételrendszer mellett, előre meghatározott módon határozzuk meg az exit időpontját, hogy meddig szeretnénk ezt az együttműködést fenntartani. Ráadásul a piaci szereplőkhöz képest a Hiventures hozamelvárása a legalacsonyabb és elkötelezettek is vagyunk amellett, hogy azt iparági minimum szinten tartsuk. Ennek az az oka, hogy a mi befektetésünk mögött elsődlegesen gazdaságpolitikai célok húzódnak meg, áthatja a működésünket, hogy az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank Csoport tagja vagyunk.” A vezető nem számít a folyamat lassulására, sőt, bizonyos tényezők új lendületet adhatnak a vállalatok tőkével történő finanszírozásának. Zsámboki Zoltán szerint a következő egy-másfél évben a generációváltás és az M&A piac is aktívabb lesz, hiszen lesznek tulajdonosok, akik úgy döntenek, hogy ebben a piaci környezetben inkább kiszállnak a cégükből, és lesznek olyan vállalatok, akik épp ebben az időszakban keresnek majd felvásárlási célpontokat. Tavaly a Hiventures összesen 22 milliárd forintot helyezett ki. Startup portfóliójának kiszolgálása mellett 2020-ban és 2021-ben is markánsan növelte azoknak a kis-, közép- és nagyvállalatoknak a számát, amelyek az alapkezelő belépése révén valósították meg növekedési terveiket. Az elmúlt időszakban olyan dinamikusan nőtt a vállalati szektornak nyújtott befektetéseik volumene, hogy a 2021-es 22 milliárd forintos kihelyezésnek már közel fele kkv-kba és nagyvállalatokba áramlott. A Hiventures vállalati üzletága egy 75 milliárd forintos alapot kezel, amelynek befektetési időszaka 2026-ig tart. Ebből 20 milliárdot helyezett már ki a tőkealap-kezelő és további 20 milliárd forint összegű befektetés előkészítésén dolgozik jelenleg. Ezen a téren mára 26 befektetést tudott megvalósítani az MFB Csoporthoz tartozó cég, ezek között két tőzsdén jegyzett nagyvállalattal zártak sikeres tőkeemelést.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK