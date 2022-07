Itt van Gulyás Gergely nagy rezsi-bejelentése: így függetlenedne az ország, küszöbön a megegyezés

A szerdai kormányülés után ma déltől kormányinfót tart Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszószivő. A tájékoztató során szóba kerültek a jelenlegi gazdasági kihívások, valamint a forint drasztikus esése az utóbbi két napban az euróval és a dollárral szemben. Jelenleg is 410 forint felett van az euró árfolyama, miközben délelőtt a jegybank már 200 bázispontos alapkamat-emelést hajtott végre.

A szerdai kormányülés után ma déltől kormányinfót tart Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszószivő a tegnapi kormányülésen megszületett döntésekről. A tájékoztató során szóba kerültek a jelenlegi gazdasági kihívások, valamint a forint drasztikus esése az utóbbi két napban az euróval és a dollárral szemben. Jelenleg is 410 forint felett van az euró árfolyama, miközben délelőtt a jegybank már 200 bázispontos alapkamat-emelést hajtott végre. Ezzel kapocsolatban azt mondta, nem gondolják, hogy spekuláció okozta volna a forint gyengülését, viszont a magas államadósság és az energiafüggőségünk a forint esésének az oka.

A tegnapi tízórás ülésen a gazdaságról és a költségvetésről tárgyalt a kormány. A tavaly ilyenkorihoz képest jobban teljesít a gazdaság, valamint nagyobbak lesznek a kormány bevételei, így tartani szándékoznak az idei és a 2023-as költségvetési hiányt. A gyenge forinttal kapcsolatban Gulyás elmondta, hogy ennek oka a gázárak, valamint az Ukrajnában zajló háború. Az infláció egész Európát érintő jelenség, ebben Gulyás szerint itthon némileg jobbak az adatok, mint a térségben, de a forint gyengébben teljesít.

Gulyás ezen kívül bejelentette, hogy a kormány elfogadta az EU négy ajánlását:

csökkenti a közbeszezéseknél az egyszereplős tenderek arányát

a korrupciós büntetőügyekben az ügyészséggel szemben lehet bírósági jogorvoslatot kérni

csökken a gyors törvényhozás mértéke, és több idő lesz a társadalmi egyeztetésre

az energiaellátásunk fejlesztése, ezáltal az energiafüggőség csökkentése

Az utolsó ponttal kapcsolatban meg fogják vizsgálni, hogy csökkenthetik az ország energiaimporttól való függőségét, amit a hazai energiaipar fejlesztésével kívánnak elérni. Gulyás hangsúlyozta, hogy a gázfüggőségünk nem csak energiaellátási szempontból, hanem gazdaságilag is kiszolgáltatottá tesz minket, ezért mindenképpen változtatni kell ezen. A gáztározókat egyébként folyamatosan töltik fel, jelenleg 35%-on van nagyjából a töltöttségi szintjük.

Ezzel a lépéssel egyébként a kormány készen áll, hogy folytatódjanak a tárgyalások az EU-val a helyreállítási pénzek lehívásáról. Gulyás arról is beszélt, hogyha sikerül megkapni a támogatásokat, akkor sor kerül a pedagógusok és az egészségügyi dolgozók béremelésére. Az EU-val való megegyezés Gulyás várakozásai szerint erősítheti a forintot, de leginkább a háború vége jelentene fellélegzást a magyar valutának. A miniszter szerint egyébként őszre várható a megegyezés az Unió és a magyar kormány között, akkor ékezhetnek a források is.

Az elmúlt héten tapasztalt vízhiánnyal kapcsolatban Gulyás cáfolta, hogy a vízszolgáltatókat állami irányítás alá vennék. A vízhiány oka, hogy a megemelkedett energiárak miatt több vízszolgáltató ment csődbe, ezért alakultak ki ellátási problémák, melyeket az önkormányzatok inkább átadnának az államnak. Gulyás jelezte, hogy erről döntés nincs, csak megkeresést kaptak erről.

Az emelkedő koronavírus-fertőzésekről úgy nyilatkozott a miniszter, hogy nincs ok az óvintézkedések és a maszkhasználat visszavezetésére, a növekedés mértéke minimális, így továbbra is marad a heti adatközlés. A kata végleges módosításait Gulyás szerint akkor nyújtják be, amikor ezekkel elkészül a Pénzügyminisztérium, pontos határidőt erre nem mondott.

