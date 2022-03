Ismét lépett az MNB: itt az újabb kamatemelés

A múlt hetinél 30 bázisponttal magasabb, 6,15 százalékos kamat mellett hirdette meg egyhetes betéti tenderét csütörtökön az MNB. Tovább emelkedik tehát az irányadó kamat, a jegybank ezzel igyekszik megfékezni a forint további gyengülését.

Az MNB Monetáris Tanácsa kedden az alapkamatot is megemelte 3,4-ről 4,4 százalékosra. Azzal egy időben döntöttek arról, hogy a kamatfolyosót is feljebb tolják egy teljes százalékponttal, egészen 7,4 százalékig – vagyis ekkor adtak teret maguknak arra, hogy csütörtökön az egyhetes betéti kamatot is feljebb emeljék.

A jegybank a következő hónapokról részletesebb előrejelzést az Inflációs jelentés fog adni, amit ma délelőtt publikálnak. Kedden az alapkamat-emelés indoklásában arról írtak, hogy éves szinten legalább 7,5, de akár 9,8 százalékos is lehet az infláció, ami azt jelentené, hogy az év első felében 10 százalék felett is lehet az áremelkedés.