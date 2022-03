Orosz-ukrán háború: súlyos élelmiszerválság fenyegeti ezeket országokat

Súlyos élelmiszerválság várhat az arab országokra az ukrajnai háború nyomán - jelentette ki Bária Alamuddín tekintélyes libanoni újságírónő az Arabnews című szaúdi hírportálnak adott, hétfőn megjelent interjújában.

Alamuddín felhívta a figyelmet az ENSZ Világélelmezési Programjának (WFP) a jelentésére is, amely az ukrajnai háború nyomán kialakuló élelmiszerválság egyik legnagyobb áldozatainak az arab országokat nevezi

A polgárháború sújtotta Jemen és Szíria lakosai jelentős mértékben támaszkodnak a WFP-re, amely a gabona-szállítmányok legnagyobb részét eddig Ukrajnából szerezte be - mondta, hozzátéve, hogy az így is súlyos gazdasági és pénzügyi válsággal küzdő Libanon a gabonája 80 százalékát ugyancsak Ukrajnából szerzi be.

Az éhség haragot szül

- fogalmazott Irakra kitérve, emlékeztetve arra, hogy az országban máris több tüntetést tartottak a növekvő élelmiszer- és üzemanyagárak miatt. Az elmúlt napokban a dráguló élelmiszerárak és a növekvő élelmiszerhiány miatt lázadások, tüntetések voltak Irak mellett Jemenben, Szudánban, Tunéziában is.

Bária Alamuddín többszörösen díjazott külpolitikai újságíró-elemző, aki számos ország vezetőjével, köztük Indira Gandhival, Bill Clintonnal, Fidel Castróval és Margaret Thatcherrel is készített interjút, jelenleg pedig az al-Haját című, londoni székhelyű pánarab napilap nemzetközi szakértője.