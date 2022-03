Orosz-ukrán háború: folytatódnak a béketárgyalások a fehérorosz határon - a nap legfontosabb hírei

Mutatjuk a mai nap legfontosabb híreit az orosz-ukrán háború kapcsán. Éjjel folytatódott Kijev és Harkiv ostroma, a napközben közöltek alapján Harkivál legalább 10-en meghaltak. Közben az orosz védelmi minisztérium arra szólította fel a kijevi civileket, hogy vonuljanak fedezékbe, mert célzott támadások végrehajtására készülnek az ukrán fővárosban. Eddig már több mint 660 ezer ember menekült el Ukrajnából, de rengeteg, otthonát elhagyó állampolgár még az országhatáron belül várakozik. Az orosz-ukrán háború miatt történelmi mélypontra gyengült a forint.

Hétfőn éjjel is folytatódott Kijev és Harkiv ostroma

Az orosz hadsereg Ukrajna elleni háborújában hétfőn éjjel is folytatta a főváros, Kijev és a keleti Harkiv ostromát, még ha kisebb intenzitással is, mint napközben, valamint műholdképek tanúsága szerint egy több mint 60 kilométer hosszú orosz katonai járműoszlop tart Kijev felé. Harkivban az orosz katonák felrobbantottak több transzformátort, emiatt áramkimaradás és vízhiány keletkezett sok lakásban. A déli Herszon város ostroma is elkezdődött, és az oroszbarát szakadárok elfoglalták Nyikolajevka várost a donyecki régióban.

Ukrán férfiak a fagyos Tiszán át szöktek Romániába

Kedd reggel óta 11 ukrajnai férfi gázolt át Máramarossziget térségében a Tisza fagyos vizén Romániába - közölte a Digi24 hírtelevízió. Az első négytagú csoport hajnalban lépett be Romániába, a második, héttagú csoport a déli órákban. Mindkét csoportot katonaköteles ukrajnai férfiak alkották, akik az ukrajnai hadiállapot miatt törvényesen nem hagyhatták el az országot. A határrendészet szóvivője szerint az ukrajnai férfiak menedéket kértek. A hatóságok kórházba szállították őket, majd segítettek nekik, hogy menedékért folyamodjanak Romániában.

Orbán Viktor: Magyarország biztonsága az első

Orbán Viktor miniszterelnök kedden reggel Magyarország nagyköveteinek tartott előadást a következő időszakban előttük álló feladatokról. Hangsúlyozta: most mindenkinek, így a magyar diplomáciai karnak is az a legfontosabb feladata, hogy megakadályozza Magyarország belesodródását a háborúba. Magyarország biztonsága az első - szögezte le Orbán Viktor, hozzátéve: hazánk részt vesz a béke megteremtését szolgáló közös európai erőfeszítésekben, de sem fegyvert, sem katonát nem küldünk Ukrajnába, mert azzal magyar emberek életét veszélyeztetnénk.

Megérkeztek Romániába az első francia katonák

Megérkeztek Romániába az első francia katonák a Fekete-tenger partvidékén található Mihail Kogalniceanu támaszpontra, ahol már több mint ezer amerikai katona állomásozik - közölte kedden a román média. A MAPN szerint a francia katonák a NATO Reagáló Erőihez tartoznak, a következő napokban pedig további francia csapatok és felszerelések érkeznek Romániába. Román hírforrások szerint az országba telepítendő francia vezetésű állandó NATO-harccsoportba Belgium háromszáz katonát küld.

Magyarországon is tovább növelheti az élelmiszerárakat az orosz-ukrán háború

Közvetlenül nem gyakorol komoly hatást az orosz-ukrán háború a magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari piacra, közvetetten azonban tovább növelheti az élelmiszerárakat - állapították meg az OTP Agrár szakértői. Ukrajna az EU negyedik legnagyobb külső élelmiszer-beszállítója, az uniós gabona- és növényi olajimport mintegy negyedét adja, beleértve a kukoricának csaknem felét. Az elhúzódó konfliktus tehát nem csak a helyi élelmiszertermelést, hanem a globális kereskedelmet is negatívan érintené a kieső kínálat miatt, és világszerte növelhetné az élelmiszerárakat - írták.

Emellett Európa gázellátását is veszélyeztetheti a háború és annak minden következménye. A földgáz árának további növekedése az energiaigényes termékek, például a műtrágyák előállítására is hatással lehet, ami szintén érinti a mezőgazdaságot. Sőt, bizonyos állattenyésztési ágazatokat is kihívás elé állíthat, valamint az élelmiszeripar egyes szakágazatai is jelentős mennyiségű földgázt használnak. A krízis súlyosbíthatja a globális élelmiszerinflációt, főleg azokban az országokban, amelyek folyamatos élelmiszerimportra szorulnak, például a Közel-Keleten.

132 ezer menekült érkezett Oroszországba szakadár területekről

A kelet-ukrajnai szakadár területekről február 18. - az evakuálás kezdete - óta már több mint 132 ezer menekült érkezett Oroszországba. Március 1-jén reggelig 132 100 ember lépte át az orosz határt a két szakadár "népköztársaság" területéről, közülük több mint 82 ezren ukrán állampolgárok, több mint 49 ezren oroszok, 427-en pedig más országok állampolgárai. Több mint 18 és fél ezer, donyec-medencei lakos 259 ideiglenes menekültszálláson tartózkodik. A menekülteket Oroszország 22 régiójában helyezik el.

Az egészségügyi szolgálatok szerint a két kelet-ukrajnai szakadár területről érkezettek közül 4300-an kértek orvosi segítséget, köztük több mint 1600 gyermek részére. Több mint ezer embernél mutattak ki koronavírus-fertőzést.

Nagy-Britannia elhúzódó konfliktussal számol Ukrajnában

Vlagyimir Putyin orosz elnök az eddigieknél is barbárabb módszerekhez folyamodhat az Ukrajna elleni háborúban, válaszul az orosz támadás miatt Moszkva ellen érvénybe léptetett súlyos nyugati szankciókra - mondta kedden Dominic Raab brit miniszterelnök-helyettes. Az utóbbi egy napban nem sokat haladtak előre a Kijev ellen vonuló orosz alakulatok, és Oroszországnak az ukrán légteret sem sikerült ellenőrzése alá vonnia.

Nagy-Britannia szövetségeseivel együtt mindent megtesz az orosz háborús gépezet gyengítésére, de Ukrajnában elhúzódó konfliktussal kell számolni. Raab szerint Oroszország akkor sem számíthat arra, hogy a háború véget ér, ha sikerül elfoglalnia Kijevet, mivel ebben az esetben az ukránok gerilla-hadviselésre rendezkednének be, és ez megoldhatatlan helyzet kialakulását jelentené Putyin katonai céljainak teljesítése szempontjából. Ebben a helyzetben - és a nyugati szankciókra adott válaszként is - fennáll az a veszély, hogy Putyin egyre barbárabb módszerekhez folyamodik az ukrajnai háborúban - mondta a brit miniszterelnök-helyettes.

A NATO nem küld harci repülőgépeket Ukrajnába

A NATO, ezen belül Lengyelország sem küld repülőgépeket Ukrajnába, mert ez katonai beavatkozást jelentene a konfliktusba, melynek az észak-atlanti szövetség nem részese - jelentette ki egybehangzóan Andrzej Duda lengyel elnök és Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára kedden közös lengyelországi sajtóértekezletükön. A harci repülőgépek esetleges ukrajnai szállítását tudakoló újságírói kérdésre reagálva Stoltenberg elmondta: a NATO szolidárisan kiáll Ukrajna mellett, humanitárius és fegyverszállítmányokat is küld neki. Hangsúlyozta azonban, hogy a szövetség nem akar a konfliktus részese lenni.

"Ezért nem áll szándékunkban bármilyen fegyveres erő küldése Ukrajnába, és repülőket sem küldünk az ukrán légtérbe" - jelentette ki. Stoltenberg nyilatkozatát Duda is megerősítette, hozzátéve: a harci repülőgépek küldése a NATO beavatkozását jelentené az Ukrajnában zajló konfliktusba, amelynek az észak-atlanti szövetség nem részese.

Már több mint 660 ezer ember menekült el Ukrajnából

Már több mint 660 ezer ember menekült el Ukrajnából valamelyik szomszédos országba az Oroszország által indított háború elől az utóbbi hat napban - közölte kedden az ENSZ. A menekülők többségében nők és gyerekek, számuk "exponenciálisan növekszik". A hírek szerint vannak, akik 60 órát várakoznak, hogy bejussanak Lengyelországba, Románia felé pedig helyenként 20 kilométeres sorok is kialakultak.

Előző nap valamivel 500 ezer fölött volt az Ukrajnából menekülők száma az ENSZ adatai szerint. A világszervezet azzal számol, hogy akár a 4 milliót is elérheti majd a menekültek száma. Ha a menekültek áramlása ilyen tempóban folytatódik, akkor a XXI. század legnagyobb európai menekültválságára kell felkészülni. A külföldre távozott százezreken túl további egymillióra becsülik az Ukrajnán belüli menekültek számát.

Az ENSZ emberi jogi főbiztosságának hivatala (OHCHR) keddi közlése szerint a háború kezdete óta legalább 136 civil, köztük 13 gyerek vesztette életét Ukrajnában, és mintegy négyszázan sebesültek meg. Liz Throssell szóvivő úgy vélte, a valós számok ennél jóval magasabbak lehetnek.

Szijjártó: a háború tovább súlyosbíthatja az energiaellátási válságot Európában

Az energiaellátás biztonsága rendkívül komoly kihívásokkal nézett szembe már eddig is Európában, és a helyzetet az ukrajnai háború tovább súlyosbíthatja - jelentette ki kedden Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Aláhúzta, hogy ha nincsenek energiahordozók, akkor nincs fűtés, akkor nem működik a gazdaság, és veszélybe kerülnek a munkahelyek. Ez pedig szavai szerint "nem magyar ügy, hanem nagyon súlyos európai kihívás".

Rámutatott, hogy Európa a gázfogyasztásának több mint 80 százalékát importból fedezi, amelynek a fele Oroszországból érkezik, ráadásul a kontinens gáztározóinak feltöltöttségi szintje nem éri el a 30 százalékot, miközben a gáz ára jelenleg hatszorosa a másfél évvel ezelőttinek. Ennek kapcsán pedig leszögezte, hogy az Európai Unió eddig nem rendelt el olyan szankciókat, amelyek potenciálisan veszélybe sodornák az energiaellátást.

Kijev pénzt és büntetlenséget ígért a magukat megadó orosz katonáknak

Kijev pénzt és büntetlenséget ígért a magukat megadó orosz katonáknak kedden. "Válasszatok! Gyertek fegyverek nélkül, fehér zászlóval!" - írta Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter a Facebookon. A katonáknak fejenként átszámítva több mint negyvenezer eurót ajánlanak. Egyelőre nem világos, hogy az akciót ki finanszírozza. Ukrán források szerint eddig legalább kétszáz orosz katonát fogtak el. A kihallgatásokon készült felvételek szerint állítólag azt hitték, hogy hadgyakorlaton vesznek részt, de valójában Ukrajnába küldték őket harcolni.

Zelenszkij: Ukrajna az európai utat választja

Ukrajna az európai utat választja, Ukrajna egyenlő tagja szeretne lenni Európának - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, az Európai Parlament (EP) rendkívüli, egynapos plenáris ülésének az Ukrajna orosz megtámadásáról szóló vitáján kedden. "Meggyőződésem, hogy megnyílhat az európai út Ukrajna előtt" - fogalmazott Volodimir Zelenszkij, aki videóhíváson keresztül kapcsolódott az EP-vitához.

Legalább tízen meghaltak a Harkiv belvárosa elleni orosz tüzérségi támadásokban

Legalább tíz ember meghalt, és több mint húszan megsebesültek kedden délelőtt a északkelet-ukrajnai Harkiv belvárosa elleni orosz tüzérségi támadásokban. A város főterén készült felvételeken látható, ahogyan mentőcsapatok áldozatokat hoznak ki a helyi városvezetés lebombázott épületének romjai alól. Az 1,4 millió lakosú Harkiv a második legnépesebb város Ukrajnában, közel az orosz határhoz. A múlt csütörtökön megindított offenzíva kezdete óta célpontja az orosz csapatok támadásának.

Már csak egy város tartja magát az Azovi-tengernél

Miközben északon akadozik az orosz támadás, úgy tűnik, délen továbbra is erős az inváziós sereg, gyakorlatilag a teljes Azovi-tenger melletti partszakaszt elfoglalta az orosz haderő, Mariupol városának kivételével, melyet most zárnak körül. Mariupol a híres-hírhedt "Azov hadosztály" bázisa, a város körül második világháborús brutalitású összecsapások várhatók - írja a Portfolio.

Von der Leyen: két értékrend csap össze

Az ukrajnai háborúban nemcsak két ország csap össze, hanem két érték- és világrend, a demokrácia és az autokrácia, valamint a jogállamiság és a fegyverek uralma - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, aki szerint az Európai Unió és szövetségeseinek az orosz agresszióra adott válaszlépései, reagálása szabja meg majd a nemzetközi rendszerek jövőjét.

Ukrajna sorsa a tét, de a mi sorsunk is kockán forog. Meg kell mutatnunk, hogy milyen erő rejlik demokráciáinkban, hogy milyen erejük van az olyan embereknek, akik szabadon és demokratikusan választják meg saját sorsukat

- húzta alá beszédében az elnök.

54 ezren léptek be Szlovákiába Ukrajnából

Mintegy 54 ezren léptek be Szlovákiába Ukrajnából az Oroszországgal vívott háborús konfliktus kezdete, azaz múlt csütörtök óta, hét-nyolcszor annyian, mint a konfliktust megelőző időkben. Szlovákiának Ukrajnával négy határátkelője van, ezek közül jelenleg három bonyolít le gyalogos és autós személyforgalmat, az ugari (Ubla), a felsőnémeti (Vysné Nemecké) és a nagyszelmenci (Velké Slemence). Az egyetlen szlovák-ukrán vasúti határátkelőnél - Tiszacsernyőn (Cierna nad Tisou) - már korábban ideiglenesen leállították a személyforgalmat.

A szlovák rendőrség aktuális adatai szerint a szlovák-ukrán határátkelők közül az országba való belépésnél kedden reggel a legtöbben - mintegy másfél ezer gépkocsi és ötszáz gyalogos - Felsőnémetinél várakoztak, ott 10-12 óra volt a várakozás időtartama. A leghosszabb várakozási időt - mintegy 30-35 órát - az ugari határátkelőtől jelentették, ott kedden reggel mintegy 700 gépkocsi és 50 gyalogos várt a bebocsátásra. A Szlovákiában menekültstátuszért folyamodó ukrajnai állampolgárok száma egyelőre nem jelentős, szombaton például 35-en adtak be ilyen kérvényt.

Scholz: "nagyon-nagyon drámai" időszak kezdődhet

Az eddigi vérengzés valószínűleg csak a kezdete mindannak, ami a "szó szerint a túlélésért küzdő" Ukrajnára vár - mondta Olaf Scholz német kancellár kedden Berlinben, kiemelve, hogy az orosz invázió miatt "nagyon-nagyon drámai" helyzetbe kerülhet a kelet-európai ország. A kancellár úgy véli, hogy Vlagyimir Putyin valószínűleg réges-rég eltervezte az Ukrajna elleni támadást, hiszen a már korábban megjelent írásaiban "minden benne van, ami most történik". Ezért "nagyon fenyegetett" helyzetben vannak az ukrán polgárok és az ukrajnai demokrácia - mondta Olaf Scholz, kiemelve, hogy az orosz gazdaság lehetőségeit erőteljesen korlátozó szankciók után biztosan következnek még újabb büntetőintézkedések.

Kijevi civileket figyelmeztetett az orosz védelmi minisztérium

Csapást fog mérni az orosz hadsereg az ukrán fegyveres erők kijevi technikai objektumaira és a 72. információs-pszichológiai műveleti főközpontra nagypontosságú fegyverekkel - figyelmeztetett kedden az orosz védelmi minisztérium. "Felszólítjuk az ukrán nacionalisták által az Oroszország elleni provokációk végrehajtására szerződtetett ukrán állampolgárokat, valamint az átjátszó csomópontok közelében lakó kijevi lakosokat, hogy hagyják el otthonaikat" - hangzott a közlemény.

Az MNB szükség esetén beavatkozik

Szükséges esetben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az eszköztár minden elemével beavatkozik a hazai pénzügyi piacok stabilitásának biztosítása érdekében; a jegybank szorosan monitorozza a helyzetet, és minden pillanatban készen áll a beavatkozásra. A jegybank szerint a jelenlegi pénzpiaci folyamatokat az egész régióban külső hatások, egy rendkívüli háborús konfliktus következményei alakítják.

"Az MNB egyértelmű célja, hogy a geopolitikai körülmények miatt megemelkedett kockázatok ne veszélyeztessék hazánk ár- és pénzügyi stabilitását. A pénzpiaci mozgások fundamentálisan nem indokoltak, de növelik a fölfelé mutató inflációs kockázatokat" - írták. A régiós devizák mind gyengültek kedden, a forint újabb történelmi mélypontra gyengült, egy euró 379 forint felett is volt délután, majd 375,50 forintig erősödött az árfolyam 15 órára.

Európa Tanács: véget kell vetni a vérontásnak

Azonnal véget kell vetni a vérontásnak és a szenvedésnek Ukrajnában, az orosz katonai támadás immár hatodik napja követel áldozatokat és pusztít Európa szívében - jelentette ki Dunja Mijatovic, az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosa kedden. Kijelentette: Oroszország az Ukrajna elleni háborúval lábbal tiporja a nemzetközi és az emberi jogokat, felszámolja a humanitárius jogot.

Emlékeztetett: néhány nap alatt a háború több száz civil, köztük sok gyermek halálához vagy sérüléséhez vezetett. Emberek milliói féltik az életüket a kórházakat, az iskolákat és az otthonaikat sújtó válogatás nélküli bombázások miatt. Ezrek nem jutnak vízhez, gyógyszerekhez, élelemhez, áramhoz, higiéniai szükségletekhez és menedékhez. A kórházi dolgozók az ellátás biztosításával küzdenek, a gyakori bombázások arra kényszerítik őket, hogy betegeiket menedékhelyekre vagy pincékbe helyezzék át. A menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek özöne kétségbeesetten keresi a biztonságot - mondta Mijatovic.

A vérontásnak azonnal véget kell vetni, mielőtt még több ártatlan élet vész el, és még több kár keletkezik. Az orosz hatóságok ezt megtehetik a rémálom azonnali megállításával - tette hozzá az Európa Tanács emberi jogi biztosa.

Szerdán folytatódnak a béketárgyalások

Szerdára tervezik az orosz–ukrán béketárgyalások második fordulóját - közölte a TASZSZ orosz állami hírügynökség. Az első megbeszélést hétfőn tartották a fehérorosz határon. A tárgyalás közel hat órán keresztül tartott. Orosz közlés szerint találtak olyan pontokat, amelyben haladás érhető el. A hétfői bejelentés szerint az újabb tárgyalást a felek szintén Fehéroroszországban, a lengyel-fehérorosz határnál tartják majd.