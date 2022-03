Ez küldte padlóra a forintot ma délután szakértők szerint: már az alapkamat-emelés sem segíthet?

Újabb és újabb mélypontra került ma a forint az euróval szemben. Kora délután már a 379 forintot is meghaladta az euró, fél 1 után kezdett úrja erősödni. Elemzők szerint az orosz-ukrán konfliktus tett be a magyar valutának.

Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője szerint ezen a helyzeten egy alapkamat-emelés se segíthet, csak az, ha békét köt Oroszország és Ukrajna - írja a hvg.hu. Amúgy sem volt jó bőrben a forint, de kedden kora délután valósággal szabadesésbe kezdett. Amikor délután 379 forintba került egy euró, a szakértő nem volt derűlátó: "Ez kivédhetetlen."

Nem a forint kezdett egyedül zuhanásba, hanem a zloty is. "Mindenki mindent elad, ráadásul, mivel Oroszországban most nem lehet, ezért a környéken adnak el. Csak nézünk ki a fejünkből, és széttárjuk a kezünket: nem tudunk mit tenni. Ezen egy kamatemelés se segítene. Ez egy teljesen külső esemény, nincs hozzá közünk, és nem is tehetünk ellene semmit. Csak tapogatózunk, milyen hatásai lehetnek a hazai inflációra, de nem tudjuk" - mondta

Drámai a helyzet. Háború van, szakad a forint. Ha háború van, akkor ez történik.

A forint történelmi mélypontja tavaly november óta 372,008 volt az euróhoz képest. Amikor múlt csütörtökön az oroszok megindították az Ukrajna elleni támadást, egy nap alatt 370-ig zuhant a forint. Bár péntekre egy kicsit visszaerősödött, hétfőn azonban újra esni kezdett, és a korábbi történelmi mélypontot már aznap elérte. Kedden pedig tovább folytatódott a gyengülés.

Már délután a forint erősödésbe kezdett. A 375-ös szintnél Németh Dávidot, a K&H Bank szakértőja azt mondta: egész délelőtt gyengélkedtek valamelyest a régiós fizetőeszközök, és az amerikai tőzsdenyitás volt az, ami kora délután "rátett egy lapáttal," és tovább rontotta a hangulatot. A nagy beszakadás után aztán a forinthoz hasonlóan a zlotyi és a cseh korona is visszakapaszkodott kissé.