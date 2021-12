A Black Friday-t is megtépázta a chiphiány: sokkal kevesebb dolgot vettünk, mint tavaly

Nem várt helyzet alakult ki az idei Black Friday hetekben, ugyanis a beszerzési problémák, és a magas árak miatt nagyot fordult a 2021. november végi hetek vásárlási láza.

Nagy fordulatot vett az idei Black Friday mánia, ugyanis a technikai eszközök beszerzése több okból is igen nehézzé vált. Az ellátási lánc ingadozása és a chiphiány hatásai nagyban befolyásolták az idei vásárlási láz alakulását. A GFK felmérésben mutatta meg, hogy 2021-ben a november végi hetekben rejlő értékesítési potenciál erősen korlátozott volt a termékek elérhetősége és a magasabb árszintek miatt.

A kialakult helyzet kapcsán a vásárlók gyakran a megszokottól eltérő döntéseket hoztak, könnyebben váltottak más márkára, amennyiben a kívánt márkából a termék nem volt elérhető. Az ellátási problémákkal kevésbé érintett gyártóknak így lehetőségük volt új vevőket elérni, meggyőzni őket termékeik értékeiről és ily módon megtartani őket. Annyi bizonyos, hogy a rendelkezésre álló készletek szűkössége miatt, aki biztosra akart menni, az már a Fekete Péntek „hetei” alatt megrendelte a kívánt műszaki terméket.



Nemzetközi szinten látszik, hogy a 2021-as Black Friday időszak ezen termékkörök esetében nem tudta tartani a 2020-ban elért szintet, négy meghatározó ország dinamikájátkövetve Németország, Nagy Britannia, Olaszország és Spanyolország együttesen az akciós időszakban 7 százalékkal kisebb forgalmat bonyolított, mint egy évvel ezelőtt.

Október végéig a tavalyi év azonos időszakához képest (január-október) a magyar piac az eladásokat tekintve stagnált, de az emelkedő árak miatt 11,5 százalékos forgalomnövekedést realizált. Kizárólag az online piacot vizsgálva, -ahonnan a Black Friday is elindult-, némileg más képet látunk: az online térben az értékesített mennyiség 6 százalékkal, az érték pedig 20 százalékkal volt magasabb.

Mit vásároltunk idén?

A novemberi akciós időszakban a vásárlók már többnyire a karácsonyi ajándékokat vásárolják meg, ezért az ekkor legnépszerűbb kategóriákat vizsgáljuk most meg részletesebben. A műszaki elektronikai termékek közül a háztartási kisgépeket, a szórakoztató elektronikai-, telekommunikációs eszközöket, notebookokat és játékkonzolokat keresik a legtöbben.



A háztartási kisgépek éves forgalmának 25-30 százalékát adja az év végi időszak, és online értékesítések szempontjából pedig a november a legmeghatározóbb. Az idei évben november elején az eladások az igazi Black Friday hétre/hetekre közel a tavalyi szinten zártak: -1százalékkal, az online értékesítés pedig stagnált. Értékben viszont a magasabb áraknak köszönhetően nőni tudott a piac, így a forgalom 14 százalékos növekedéssel zárt.

Másik jelentős kategória ebben az időszakban a szórakoztató elektronika, melynek egyik meghatározó termékköre a játékkonzol. A játékkonzol ebben az időszakban idén erőteljesen csökkent, volumen alapon 49 százalékkal, értékben pedig 37 százalékkal. Ez a visszaesés annak is köszönhető, hogy az elmúlt évben az első lezárás alatt nagyon sokan vettek új konzolt, ennek következtében idén a kereslet csökkent. Televíziók esetében valamivel jobb a helyzet, ott a BF hetek alatt a volumen 25 százalékkal, az érték pedig 6 százalékkal esett vissza. Ez a negatív teljesítés azzal is magyarázható, hogy ebben az évben volt futball esemény és Olimpia is, ami előrehozott vásárlásokat eredményezett. Amennyiben csak az online csatornában vizsgáljuk a tv-eladások visszaesését, akkor annak mértéke viszont nagyobb (-37 százalék volumen alapon és -20 százalék forgalom szerint).

Az utolsó nagyobb blokk a Telefonok és a Notebookok értékesítésének változása. Míg az elsőnél ugyancsak kétszámjegyű visszaesést látunk, addig a notebookoknál 1 százalékkal nőtt az értékesítés egy 10 százalékos értékbeni növekedés mellett, sőt online térben jelentős, 15 százalékos növekedést mértünk 24 százalékos értékbeni növekedéssel a Black Friday hetek alatt.

A tavalyi évhez képest szintén azonos termékek voltak a legnépszerűbbek, azonban az értékesített mennyiség minden kategóriában csökkent.