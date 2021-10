Meg sem látszik az alapanyag-drágulás az építőiparon: egyre csak húzzák fel a házakat a semmiből

Idén augusztusban az építőipari termelés volumene több mint 10 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi értékét. Az ágazat 2020 nyár végétől fokozatosan ledolgozta a tavaly tavaszi kiesést - mondta el a Központi Statisztikai Hivatal adatait értékelve Schanda Tamás. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese hozzátette, 2010-hez képest a szektor termelése közel 62 százalékkal bővült, ezzel Magyarország továbbra is első a régióban.

Egy év alatt 10,2%-kal nőtt, az előző hónaphoz képest 5,8%-kal csökkent az építőipari termelés volumene

2021 augusztusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 10,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az épületek építése 16,3, az egyéb építményeké 2,4%-kal magasabb volt a 2020. augusztusinál. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése a júliusi, magas bázishoz mérten 5,8%-kal kisebb lett.

2021 augusztusában az előző év azonos hónapjához képest mindkét építményfőcsoport termelése emelkedett: az épületeké 16,3, az egyéb építményeké 2,4%-kal. Az építőipari ágazatok közül az épületek építésében 32,4%-kal bővült a termelés, az egyéb építmények építésében 0,3%-kal csökkent. A speciális szaképítésé 3,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit - írta a KSH.

A ITM közleméye szerint tavaly augusztushoz képest az épületek építésében közel harmadával nőtt a termelés. Az építőipari vállalkozások augusztus végi szerződésállományának volumene ötödével-negyedével haladta meg a 2020-as adatot. A hazai cégek közel 40 százalékkal több szerződést kötöttek meg, az egyéb építmények építésére vonatkozóknál majdnem másfélszeres a bővülés. A jó eredmény elérésében fontos szerepe van az építőipari termékek legutóbb januárig meghosszabbított kiviteléhez kapcsolódó regisztrációs kötelezettségének.

A megkötött új szerződések volumene 39,9%-kal nőtt, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 23,3%-kal kisebb, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 138,4%-kal nagyobb volt a 2020. augusztusi bázisnál. Az építőipari vállalkozások augusztus végi szerződésállományának volumene 22,1%-kal meghaladta a 2020. augusztus végit. Az épületek építésére vonatkozó szerződések volumene 24,0, az egyéb építményeké 20,8%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva.

2021 első nyolc hónapjában az előző év azonos időszakához képest az építőipari termelés 9,8%-kal emelkedett.

Elmaradt a várakozásoktól a szektor?

Horváth András, a Takarékbank vezető elemzője szerint augusztusban a várakozásoktól elmaradva 10.2%-kal nőtt az építőipar árhatástól megtisztított termelési volumene az előző év azonos időszakához képest. Az építőipar idei legnagyobb kihívása az elszabaduló alapanyag-ellátási és áremelkedési problémákkal való szembenézés lesz, ami jelentős kínálati problémákat okoz az iparágban, aminek csúszások, kivitelezési viták és elhalasztott beruházások lehetnek a következményei, miközben a kereslet továbbra is erős, mind magán, mind állami oldalról az elemző szerint.

"Az EBI Építésaktivitás alapján 2021 első félévében némi meglódulással 1398 milliárd forintnyi értékben kezdődtek meg kivitelezések, ami 20 illetve 18 százalékos növekedés az előző két év azonos időszakához képest. Várakozásunk szerint valamivel 10% feletti visszapattanás lehet idén az iparágban, de az iparági teljesítmény látható havi volatilitása és a nyár óta felszínre került problémák miatt jelentős a bizonytalanság. A válság előtti 4500 milliárd forintos kibocsájtási szintet elérni próbáló építőipar helyreállásában az erős piaci kereslet mellett szerepe van az államilag támogatott lakásfelújításnak illetve a szerződésállományok alapján ismét élénkülő anticiklikus állami megrendeléseknek, így jelenleg alapvetően a kínálati oldalon találhatóak problémák, amik erőteljes inflációval párosulnak.

Eközben a lakáshitel kihelyezések továbbra is töretlenül emelkednek és új rekordokat érnek el hónapról hónapra, így inkább elsősorban a külföldi befektetői kereslet csökkent a hazai ingatlanpiacon, de ingatlanirodák tapasztalatai alapján ez a kereslet is visszatérni látszik, ha egyelőre kisebb volumenben is. A szoros határidőkhöz kötött 3 millió forintos felújítás támogatási program, a visszavezetett 5%-os újlakás ÁFA, a CSOK támogatások illetve az illetékmentesség is érdemben tovább fűti az ingatlanpiacot és az építőipari konjunktúrát idén és jövőre, mivel a bizonytalanságok miatt minden szereplő a minél gyorsabb kivitelezésben érdekelt.

Összességében a tavalyi pandémiás év után idén minden valószínűség szerint jobb éve lesz az építőiparnak a jelentős beszerzési problémák, csúszások és az évek óta tartó erőteljesen bérinfláció folytatódása ellenére is. Iparági tapasztalatok alapján ebben némi enyhülést már szeptemberben hozott az építőipari alapanyagok >>exportkorlátozása<< is, ami a világpiaci árak mérsékelt ütemű normalizálódása mellett segíti a hazai árak elfogadhatóbb tartományba való visszatérését, bár a korábbi, év elején látott árakhoz való visszatérés nem valószínű, ami fokozhatja az elhúzódó kivitelezési vitákat."

