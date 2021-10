Ötszörösére nőtt a gáz ára tavaly óta: így érinti a magyar lakosságot az európai rezsipánik

2021 augusztusában tovább folytatódott a gázárak emelkedése. A hónap folyamán további 7 €/MWh növekedés volt a spot piacokon, tavaly júniushoz viszonyítva ötszörösére nőttek az árak – derül ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) augusztusi földgáz piacmonitoring jelentéséből.

Az áremelkedést továbbra is a globálisan szűkös kínálat okozza, míg a kereslet továbbra is növekszik. Ázsia továbbra is felvásárolja az elérhető LNG forrásokat, ami miatt Európába az előző évi LNG mennyiség 75%-a érkezik. Az alacsony LNG források, valamint az alacsony intenzitású vezetékes szállítások következtében az európai földgáztárolók feltöltése – különösen Németországban és Hollandiában – késedelmet szenvedett.

Augusztusban a magyar piacon tovább folytatódott betárolás: az egy évvel ezelőtti készletszint 1%-al (53 TWh) növekedett. Az extra betárolás forrása az Ukrajna és kisebb mértékben Románia felől érkező import volt. Bár a hazai piac jellemzően olcsóbb volt, mint az osztrák, Ausztria felől mégis importáltunk, miközben Szlovákia felé kiszállítás volt a jellemző. Az LNG terminál átadása óta erősödik a horvát és a magyar piac integrációja, amit jól mutat, hogy a rendszeres tranzitszállítások megszűnése ellenére egyre nagyobb a kétirányú kereskedelmi áramlás a két piac között.

Magyarországon a rezsicsökkentés eredményeként az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók által fizetett villamos energia és a földgáz árát jogszabályok rögzítik és tartják fixen, azaz a magyar lakosság védett a piacokon kialakult áremelkedésekkel szemben. Ugyanakkor közvetett módon mégis érinteni fogja a lakosságot az energiaárak emelkedése, hiszen a vállalkozások, boltok, éttermek, szolgáltatók megnövekedett költségeiket át fogják terhelni részben van egészben a vevőikre: