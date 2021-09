Itt a Lidl nagy bejelentése: ennyit fordítanak idén béremelésre

Számos egyéb tényező mellett a HR-politika, a munkavállalók bérezése, juttatása és jó körülményeik biztosítása is hozzájárult ahhoz, hogy a Lidl az elmúlt években a kereskedelmi szektor legnagyobb forgalmú szereplőjévé nőtte ki magát. A munkaerő-hiány illetve annak megfelelő kezelése különösen fontos a mintegy félmillió embernek megélhetést nyújtó kereskedelmi szektorban, ahol a jelek szerint megtérül a munkavállalók megelégedettségére nagy figyelmet fordítani.

A munkaerő-hiány mára vitathatatlanul az üzleti élet egyik legnagyobb kockázatává nőtte ki magát, az elmúlt évek folyamatait még a pandémia is csak rövid időre tudta megakasztani. A válság elmúltával jelentős ütemben növekvő gazdaság újból a munkavállalókért küzd. A valódi versenyhelyzetben pedig a dolgozók is igazi tárgyalási alappal rendelkeznek, vagyis egy-egy adott pozícióra jelentkezők esetében lényegesen komolyabban kell venni a megfogalmazott igényeket, mint 10-15 évvel ezelőtt.

Mindemellett a meglévő munkavállalók megtartása is egyre fontosabbá vált.

Az a cég, amelyik nem veszi komolyan a munkavállalói igényeket – akár meglévő dolgozóiról, akár jelentkezőiről van szó – nagyon könnyen abban a helyzetben találhatja magát, hogy a napi feladatok ellátása, vagy legalábbis azok jó minőségben való teljesítése látja kárát a nem megfelelő hozzáállásnak.

Ez a helyzet nehéz, de nem megoldhatatlan feladat elé állítja a kisebb és nagyobb cégeket egyaránt. Az elvárások és a kereset általános növekedése miatt megemelkedett bérköltség, a különféle juttatások természetesen komoly anyagi terhet róhatnak a vállalkozásokra, de ennél költségkímélőbb megoldások is vannak: ilyen a rugalmasság, a partneri hozzáállás, amely mára végső soron az üzletmenetet, a stabilitást meghatározó tényezővé vált.

Félmilliós létszámú szektor

A kiemelten nagy munkaadónak számító kereskedelmi szektor több mint félmillió embert foglalkoztat Magyarországon, vagyis ebben az ágazatban fokozott jelentősége van a munkavállalók megfelelő elismerésének.

Olyannyira, hogy a megfelelő HR-politikát folytató cégek akár versenytársaikat is megelőzhetik azzal, hogy sikerrel csábítják magukhoz a konkurencia munkavállalóit, és olyan környezetet teremtenek, amelyből a dolgozó nem vágyik máshova.

Ismert, hogy a Lidl az elmúlt években a kereskedelmi verseny képzeletbeli dobogójának első helyére jutott fel, miután néhány év alatt megelőzte korábban a szektort vezető versenytársait. Ebben persze számos tényező, így például a cég üzletpolitikája, kínálata, árai és boltjainak elhelyezkedése is szerepet játszott, de maga a cég sem tagadja, hogy HR-politikája is hozzájárult a jó eredményekhez.

„A Lidl a sikereit munkavállalói felkészültsége és hozzáállása révén éri el, amelyre büszke, és amit megfelelően honorál. Célunk, hogy a lakosság körében az elsőszámú és egyben legjobb választás legyen a Lidl munkáltatóként éppúgy, mint vásárlói szemmel.” – közölte a cég a Pénzcentrummal, hozzátéve, a Lidl Magyarország az elmúlt három év során közel 20 milliárd forintot fordított bérfejlesztésre.

A vállalat országosan egyedülálló ütemben és mértékben tovább növeli munkavállalói bérét, melynek értelmében a 2021-es gazdasági évben további 7,16 milliárd forintot fordít bértömeg növelésére

– írták. A cég így az ágazatban magasnak számító bért kínál már a kezdő pozíciókat betöltő munkavállalóinak is.

Fontos a juttatási csomag

Fontos megemlíteni azt is, hogy a korábban rendkívül népszerű, de a szabályozói változások miatt jelentősen leépült cafeteria-rendszer fenntartása is olyan tényező, amelyet értékelnek a munkavállalók.

A Lidl Magyarország a megváltozott törvényi környezetben ugyanazon mértékű cafeteria összeget biztosít munkavállalói számára, mint korábban, továbbá a 2019. január 1-től a munkavállalót érintő cafeteria adóterhet a vállalat 100 százalékban átvállalja – közölte a kereskedelmi lánc. A Lidl esetében számos egyéb elemet is tartalmaz a juttatási csomag, amelyet a munkavállalói visszajelzések alapján állítottak össze. Ennek keretében például egészségbiztosítási programot működtet a vállalat, melynek köszönhetően a munkavállalók magánklinikai környezetben, várólista nélkül, ingyenesen jogosultak többek között járóbeteg-ellátásra, laborvizsgálatokra, diagnosztikai vizsgálatokra, gyógykezelésekre és ambuláns műtétekre is. Mindemellett iskolakezdési támogatást, a munkavállalók gyerekeit fogadó nyári tábort, valamint karácsonyi ajándékot és egyéb programokat biztosít a cég. A juttatásokon túl pedig a folyamatos fejlődési és képzési lehetőségek is vonzóak, amire szintén lehetőséget biztosít a diszkontlánc.

Tovább bővülnének

Mára a Lidl mintegy 7500 munkavállalóval rendelkezik, mellyel a 11. legtöbb alkalmazottat foglalkoztató cég Magyarországon.

A kereskedelmi lánctól megtudtuk, a következő években további létszámemelkedés várható: csak az ecseri logisztikai központ megnyitása 400 új munkahelyet teremt, ezzel együtt pedig összesen nagyságrendileg 1000 új munkavállónak tervez munkahelyet teremteni a Lidl Magyarország 2021-ben, amellyel nem titkolt célja a hazai gazdaság sikereihez való hozzájárulás is.

Fotó: Lidl Magyarország