Fontos változás a magyarok életében: az EU nem enged ebben a kérdésben

Elfogadta az Európai Bizottság az úgynevezett „Fit for 55” csomagot, amelynek célja, hogy 2030-ig 55 százalékkal csökkentse az Európai Unió szén-dioxid-kibocsátását. A Régiók Európai Bizottsága (CoR) viszont azzal egészítené ki a javaslatot, hogy az új és frissített szabályok biztosítsák a városok és régiók központi szerepét és közvetlen finanszírozását az ügyben. A HelloVidékhez eljuttatott brüsszeli anyagban ugyanis rávilágítanak, hogy a vidéki térségek nemcsak több kompetenciával rendelkeznek a kérdéshez, hanem közelebb is állnak az emberekhez, ha az éghajlat-semlegesség felé történő átmenetről van szó.

Az Európai Bizottság által most javasolt éghajlat-változási csomag célja az ipar, az épületek, a közlekedés és a földhasználat által okozott kibocsátások csökkentése, ami jelentős következményekkel jár majd valamennyi európai régióra, a vállalkozásokra és az emberek életére nézve egyaránt. Az új javaslat „a szennyező fizet” elvet is a gyakorlatba is ültetné.

Ezért indult az európai szintű kampány, amelyet a „Green Deal Going Local” jelmondat fémjelez és nagyjából annyit szorgalmaz, hogy az unió városai és régiói közvetlenül is részt tudjanak venni az európai zöld megállapodásban, az EU fenntartható növekedési stratégiájának számos kezdeményezésének meghatározásában, végrehajtásában és értékelésében, amelyek végső célkitűzése az éghajlat-semlegesség elérése a következő harminc évben, 2050-ig. Ez ugyanis kézzelfogható, személyre szabott projekteket garantál szinte minden szakterületnek, miközben közvetlen forrásokat biztosít a városoknak és régióknak a zöld átmenet megvalósításához.

