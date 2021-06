Mit tehetnek az örökösök, ha nem elégedettek a végrendeletben nekik szánt örökséggel, esetleg kölcsönösen jobban örülnének a másikra hagyott vagyontárgynak? Mit érdemes tenni akkor, ha több örököse is lenne egy autónak? Hogyan lehet felgyorsítani a hagyatéki eljárást és megkönnyíteni az örökölt vagyontárgyak esetleges későbbi értékesítését? Mindezekre megoldás lehet, ha az örökösök osztályos egyezséget kötnek.

Magyarországon az öröklés rendjét elsősorban az örökhagyó végintézkedése határozza meg. Ha az örökhagyó után nem maradt végintézkedés, akkor a közjegyző a törvényes öröklési rend szerint adja át a hagyatékot. Végrendeletében mindenki maga döntheti el, hogy kire, mit és milyen arányban hagy a vagyonából.

Tehet valamit az az örökös, akire az örökhagyó jóval kevesebbet hagyott a végrendeletében, amivel a többi örökös sem ért egyet? Elcserélhető az örökség a végrendeletet felülírva, ha az örökösök jobban örülnének annak, amit a másik kapott? Eloszthatják egymás között a természetben egyenlően nehezen elosztható vagyontárgyakat, hogy mindennek csak egy tulajdonosa legyen? Hiszen egyikük sem tudna mihez kezdeni egy fél autóval vagy egy fél plazmatévével.

Egyezséggel a végrendelet is felülírható

A válasz mindkét kérdésre az, hogy igen, az örökösöknek a hagyatéki eljárás keretében lehetőségük van osztályos egyezséget kötni, amellyel az elhunyt végakaratát felülírva oszthatják el egymás között a hagyaték tárgyait. Így megegyezhetnek például arról, hogy valamelyikük többet, vagy éppen kevesebbet kapjon az örökségből. De el is cserélhetik egymással az örökségüket, ami jóval kevesebb ügyintézéssel jár, mintha a hagyatéki eljárás lezárása után tennék ugyanezt.

Osztályos egyezséget nem csak akkor érdemes kötni, ha az örökösök a végrendelettől eltérően szeretnének osztozkodni, hanem akkor is, ha az elhunyt nem hagyott hátra érvényes végintézkedést. Az osztályos egyezségben úgy is megállapodhatnak, hogy mindennek csak egy tulajdonosa legyen, amivel nemcsak az örökség későbbi eladását könnyíthetik meg, hanem a hagyatéki eljárást is felgyorsíthatják. A közjegyző a hagyatéki tárgyaláson az osztályos egyezségnek megfelelő hagyatékátadó végzést hoz, azonban érdemes már a hagyatéki tárgyalás előtt megbeszélni, hogy ki, mire tart igényt. Így lényegesen gyorsabban érvényes megállapodás születhet, mintha csak a közjegyző előtt kezdenének egyezkedni az örökségről.

Legalább egy rozsdás bicikli mindenkinek jár

Az örökösök tehát szabadon eloszthatják egymás között a hagyatékot, de fontos tudni, hogy az osztályos egyezség csak akkor lesz érvényes, ha mindegyikük kap valamit, még ha az csak egy rozsdás bicikli vagy egy poros könyv is. Feltétele, hogy kizárólag az örökösként érdekeltek köthetik meg, és az osztályos egyezség csak a hagyaték tárgyainak az örököstársak közötti felosztását foglalhatja magában. Vagyis más vagyontárgyaikat nem vonhatják be az egyeségbe, és másnak, például a gyerekeiknek nem juttathatnak semmit az osztályos egyezség keretein belül.

Minden egyezség osztályos egyezség?

Noha osztályos egyezséget csak az örökhagyó halála után, a hagyatéki eljárásban lehet kötni, az örökösök még az örökhagyó életében is megegyezhetnek arról, hogy a jövőbeli hagyatékból melyikük mit fog kapni. Ezt a várt örökségről történő rendelkezésnek nevezik, amire más szabályok vonatkoznak. A várt örökségről például csak az örökhagyó leszármazói rendelkezhetnek, míg osztályos egyezséget az az örökös is köthet, aki nem leszármazója az elhunytnak, de végrendeletében örökösének nevezte meg.