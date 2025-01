Szigorúan lecsap a kormány a cigarettára: megszületett a döntés, ez változik hamarosan

Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) bejelentette, hogy a cigaretták és egyes más dohánytermékek nikotintartalmának korlátozását javasolja. A cél, hogy csökkentsék a dohánytermékek függőségét okozó hatását, ezáltal segítve a leszokást és megelőzve a fiatalok rászokását. Az intézkedés, ha megvalósul, jelentős hatással lehet a dohányzással összefüggő betegségek és halálesetek számának csökkentésére - tudósított a CNN.

Az FDA közleménye szerint az Egyesült Államok lenne az első ország a világon, amely ilyen átfogó intézkedést hozna a dohányzással kapcsolatos egészségügyi problémák visszaszorítására. A javaslat értelmében a cigaretták nikotintartalmát 0,7 milligramm/gramm dohányban maximálnák, ami dr. Brian King, az FDA dohánytermékekkel foglalkozó központjának igazgatója szerint mintegy 95%-os csökkenést jelentene a jelenleg forgalomban lévő termékek átlagos koncentrációjához képest.

Dr. Robert Califf, az FDA biztosa a közleményben kiemelte: "A mai javaslat olyan jövőt vizionál, amelyben a fiatalok számára kevésbé valószínű, hogy cigarettát használnak, és a jelenleg dohányzó személyek közül többen leszoknának vagy kevésbé káros termékekre térnének át."

A javaslat a cigarettákon kívül vonatkozna

a cigarettadohányra,

a sodort dohányra,

a legtöbb szivarra

és a pipadohányra is.

Nem érintené azonban az e-cigarettákat, a nikotinos tasakokat, a nem égetett cigarettákat és a füstmentes dohánytermékeket.

Az intézkedés jelentős hatással lehet a dohányzási szokásokra. Az FDA előrejelzése szerint a szabály hatálybalépése után egy évvel több mint 12,9 millió, öt éven belül pedig 19,5 millió ember hagyná abba a dohányzást. Hosszú távon, 2100-ra mintegy 48 millió gyermek és fiatal felnőtt dohányzását akadályozhatja meg.

A javaslat nem mindenki tetszését nyerte el. A Dohányboltok Országos Szövetsége, a több mint 66 000 üzletet képviselő kereskedelmi szövetség szerint az intézkedés jelentős bevételkiesést és munkahelyek megszűnését eredményezné, valamint az illegális piac növekedéséhez vezetne.

Ezzel szemben az egészségügyi szervezetek üdvözölték a kezdeményezést. Yolonda C. Richardson, a Campaign for Tobacco-Free Kids elnök-vezérigazgatója szerint: "Ez egy valóban gyökeres változást hozó javaslat, amely megvalósulása esetén felgyorsítaná a dohányzás visszaszorulását, és több millió életet mentene meg a rák, a szív- és érrendszeri betegségek és más, dohányzással összefüggő betegségek elől."

A nyilvánosság e héttől szeptember közepéig teheti meg észrevételeit a szabállyal kapcsolatban. A javaslat véglegesítése és esetleges bevezetése azonban akár évekig is eltarthat.