Elege van a szemüvegből? Ezzel a csúcslézerrel éles látása lehet percek alatt, érintésmentesen (x)

Dr. Árvay Anita a Sasszemklinika intézetvezető főorvosa pontosan átérzi, hogy mit jelent az a változás, amit a lézeres látásjavítás eredményez, hiszen maga is így szabadult meg a szemüvegétől. A tapasztalt szemész szakorvossal az egyik legmodernebb lézeres látásjavító eljárásról, a Sasszem No-Touch kezelésről beszélgettünk. Ez ma a világon elérhető egyik legkorszerűbb, teljesen fájdalom- és érintésmentes, alig 2-3 percig tartó lézerkezelés, mely azonnali látásjavulást eredményez.

Úgy szabadulhatunk meg a szemüvegtől, hogy a szemünkhöz hozzá sem érnek!

Miért Sasszem No-Touch az eljárás neve? Bár vannak elképzeléseim…

„Ez az egyetlen olyan felszíni látásjavító lézerkezelés – nem mellékesen Magyarországon mi végezzük ebből a legtöbbet –, ahol, mint a neve is sejteti, sem mechanikai eszköz, sem emberi kéz nem érinti a szemet, mondhatni, csak a lézer dolgozik. Pontosan, megbízhatóan, biztonságosan. A Sasszem No-Touch lézerkezelés akár -12 dioptriáig kiválóan korrigálja a rövidlátást (ha távolra látunk rosszul). A német Schwind cég világszínvonalú 7dimenziós lézere -bármilyen hihetetlen is - 1,3 másodperc alatt tüntet el egy dioptriát, az egész beavatkozás nem tart tovább szemenként két-három percnél. Se szúrás, se vágás, se fájdalom. Tényleg nincs mitől tartani, semmi olyan nem történik a kezelés során, amitől félni kellene!”

Ez hihetetlen!

„Nem véletlen, hogy a műtét után a páciensektől leggyakrabban hallott mondat így hangzik: Tényleg csak ennyi volt az egész?” - teszi hozzá Dr. Árvay Anita intézetvezető főorvos.

Már a műtőben javul a látás, hamar visszatérhetünk a hétköznapi tevékenységekhez

Mennyi időre és miben korlátozza a Sasszem No-Touch beavatkozás a pácienseket?

„Az érintésmentes lézeres szemműtét ebből a szempontból is hihetetlenül gyors. A kezelést követően a látás azonnal javul, a paciensek már a műtőasztalon felülve látják a falon lévő óra mutatóit. A lézerkezelést követően azonnal, a szem bekötése nélkül hagyhatják el a klinikát. Mivel a látásélesség gyorsan javul, már négy-öt nap múlva munkába állhatnak, és fizikai korlátozásokra sincs szükség, akár pár nap után lehet sportolni, autót vezetni.”

Az eredményt előre látjuk, sőt garancia is jár

„Klinikánkon egy kétórás alkalmassági vizsgálat előzi meg a lézeres szemműtétet, amely átfogó és nagyon alapos. A fénytörési hibán kívül megmérjük a szaruhártya görbületét, a vastagságát, a szemnyomást, a pupilla átmérőjét, és rendkívül részletes háromdimenziós térképet is készítünk a szaruhártyáról és vizsgáljuk a mélyebb részeit is. Büszkék vagyunk arra, hogy a világ legmodernebb diagnosztikai eszközparkjával rendelkezünk az országban, és ennek köszönhetően rendkívül alapos alkalmassági vizsgálatot tudunk végezni. Egy-egy szemről nagyjából 150-200 ezer adatot rögzítünk” - mondja a szakember.

Mennyit???

„Igen, jól hallotta! Minden megmérhetőt megmérünk, mert úgy gondoljuk, a vizsgálat legalább olyan fontos, mint maga a lézerkezelés. Sőt, a műszaki háttér és a 27 év alatt elvégzett több mint 137 000 kezelési tapasztalat alapján nagyon nagy pontossággal előre tudjuk jelezni a Sasszemkezelés® várható eredményét is, vagyis azt, hogy a páciensnek hány dioptriával tudjuk korrigálni a látását. Erre írásos orvosi garanciát is vállalunk.”

Lézeres szemműtét a Sasszemklinika műtőjében

Mivel az embernek a szeme világa az egyik legféltettebb kincse, nyilván fontos, hogy a pácienseknek tényleg nincs mitől tartaniuk. Szóval mindenki nyugodtan „lézer alá feküdhet”?

„Mindenki, akinek a vizsgálatok azt mutatták ki, hogy alkalmas a beavatkozásra. Tapasztalatunk alapján tíz emberből csak hat-hét válik alkalmassá a kezelésre. Ezért is szoktam azt javasolni mindenkinek, aki fontolgatja a látásjavító beavatkozást: előbb vizsgáltassa meg magát, ráér utána is hezitálni, hogy akarja-e vagy sem. De lehet úgy is gondolni a lézeres szemműtétre, mint egy befektetésre: a kezelés ára 219 000Ft szemenként, pácienseink tapasztalata alapján 2 szem kezelésénél ez az ár körülbelül 3-4 év alatt megtérülhet.” - hívja fel a figyelmet Dr. Árvay Anita.

Hogyan juthatunk el a beavatkozásig?

„Az érdeklődőknek először egy online tesztet kell kitölteniük a weboldalon. Telefonos konzultáció után a 2 órás alkalmassági vizsgálat következik, amely most 15 000 Ft kedvezménnyel 40 év alatt 15 000 Ft, 40 év felett 25 000 Ft.”

Összegezve mindent, amit eddig elmondott: mit üzen a rövidlátóknak?

„Ha szeretnének megszabadulni a szemüvegüktől, kontaktlencséjüktől, ne habozzanak, jöjjenek el az alkalmassági vizsgálatra. Tudják meg, alkalmasak-e a Sasszem No-Touch műtétre, meglátják, a kezelésnek köszönhetően egy új világot ismerhetnek meg” - zárja az interjút a főorvosnő.

