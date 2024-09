Belengette Nagy Márton: keményen megregulázná a kormány a Temut, Sheint, Airbnb-t

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Burkoltan, de megerősítette Nagy Márton, hogy a gazdaságirányítási átalakítás után ő lenne a csúcsminiszter, Varga Mihály pedig az MNB elnöke. Egy hosszú interjúban többek között arról is beszélt, a kormány megregulázná a külföldi webshopokat, illetve szigorítana az Airbnb szabályain is. Kijelentette azt is: nincs B-terv, Donald Trump győzelmére készülnek.

