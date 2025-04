Itt a tavasz, de ez sem segít: rengeteg a beteg gyerek, így előzhetjük meg a komoly bajokat

A tavasz és a kellemes időjárás jó hatással van lelkünkre és közérzetünkre, mégis sok szülő fordul még áprilisban is orvoshoz, mert a gyerek fáradt, köhög, rosszul van. Mit tehetnek a szülők a tavaszi fáradtság és a vírusok leküzdésében, és hogyan segítik a házi gyermekorvosokat az innovatív műszerek a különböző betegségek felismerésében?

Végre megérkezett a várva várt tavasz, és a jó idő beköszöntével a szülők a betegségszezon végét is remélték. Erre azonban rácáfol az a sok beteg gyermek, akik az óvoda, iskola helyett kénytelenek otthon maradni.

Többen fáradtsággal, levertséggel, étvágytalansággal fordulnak orvoshoz, amit leginkább „tavaszi fáradságként” szoktunk emlegetni. Valójában azért lehet ilyenkor alacsonyabb a kicsik energiaszintje, mert télen kevesebb vitamindús ételt fogyasztottak, a D vitamin szintjük jelentősen lecsökkent a kevesebb napfény hatására, és a változékony időjárás miatt is fáradékonyabbak, ingerlékenyebbek lehetnek.

De mit tehetnek ilyenkor a szülők? A K&H gyógyvarázs program zsűritagja, Dr. Bence Zsófia házi gyermekorvos szerint a következőkre kell ilyenkor odafigyelni:

lényeges a kiegyensúlyozott étrend, amely sok friss zöldséget és gyümölcsöt, ezáltal vitaminokat tartalmaz. Válasszuk a hazai üvegházakban termesztett, friss, vitaminban gazdag zöldséget és gyümölcsöt a messziről érkezők helyett! Egy óvodás alvásigénye napi 11-13 óra, egy kisiskolásnak pedig 10-11 órát kellene aludnia a megfelelő kipihentség és fejlődés érdekében, tehát este 9 előtt nekik is le kell feküdni. Ezt a hosszabb nappalok miatt nehéz lehet betartani, de mindenképp figyeljünk rá oda! Emellett jó, ha sokat mozog a gyermek: a sportolás az egészséges életmód fontos része, a jó idő beköszöntével próbáljunk minél többet mozogni a szabadban, de vegyük figyelembe a változatos időjárást, öltöztessük gyermekünket rétegesen!

Ezeket a jótanácsokat nemcsak tavasszal, egész évben érdemes betartani, télen pedig megfelelően pótolni a vitaminokat. D vitamint például egész évben folyamatosan kellene szednie a gyermekeknek, mert a naptej is hatással van a D vitamin termelésére. Ez segíthet abba, hogy elkerüljük a „tavaszi fáradtságot” jövőre. Amennyiben a levertség több mint egy hónapig fennáll, további vizsgálatokat szoktunk elvégezni, ilyen esetben tehát mindenképp érdemes felkeresni a gyermek háziorvosát – mondta el a doktornő. „Emellett sok beteg fordul hozzánk légúti problémákkal is, mert bár az influenzajárvány a vége felé közeledik, sok más vírus, baktérium ugyanúgy jelen van a gyermek közösségekben, tehát érdemes a kicsik immunrendszerére továbbra is odafigyelni

A korszerű labordiagnosztikai eszközök nemcsak a krónikus betegségek forrását segíthetnek megállapítani a szakembereknek, de azt is, hogy a felsőlégúti tünetekkel orvoshoz forduló gyermekek problémáit vírus, baktérium, vagy esetleg allergia okozza. Így a diagnózist gyorsan és pontosan fel lehet állítani, és a megfelelő kezelési módot alkalmazva a gyermekek hamar újra egészséges, teljes életet élhetnek.