Ez okozta a tragikus hirtelenséggel elhunyt Jenei István, világbajnok testépítő halálát

A magyar testépítés világát megrázta a hír: 48 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Jenei István, a debreceni származású világbajnok testépítő és mesteredző - tudósított a haon.hu a shopbuilder.hu híradása alapján. A kiváló sportoló egy váratlan baleset következtében vesztette életét.

Jenei István pályafutása 1994-ben, 19 éves korában kezdődött. Karrierje során számos kiemelkedő eredményt ért el, többek között többszörös Bodysport kupa győztes volt, és öt különböző világszövetségnél szerzett dobogós helyezéseket. Kiemelkedő teljesítményét jelzi, hogy a Superbody versenyen háromszor is bronzérmet nyert, olyan neves versenyzők mögött végezve, mint Kathi Béla és Dudás Ádám.

A testépítés iránti elkötelezettségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy még vesedialízis mellett is folytatta a versenyzést. Tavaly a szerbiai XXVII. Velikogospojinski Kupán győzelmet aratott, orvosai támogatásával folytatva az edzéseket.

Kovács Zsolt, a szakmában Drugs Bunny néven ismert barátja így emlékezett meg róla: "Emlékszem, egyszer azt mondta, szeretne egyszer majd a Superbody-n pontozni - azonnal meg is hívtam. Akkor még járókerettel járt, de mindig optimista volt és onnan is felállt. Nem hittem el, amikor küldte a videókat, hogy már guggol is. Sőt, mivel igazi testépítés őrült volt, még képes volt újra versenyezni!"

Jenei István nem csak saját eredményeivel, de mások segítésével is kiemelkedett. Számos versenyzőt készített fel, és sokakat önzetlenül támogatott. Pozitív hozzáállása és segítőkészsége sokak számára jelentett inspirációt és motivációt.

Tragikus halálát egy banális roller baleset okozta, amely mindenkit váratlanul ért. A hír hallatán a testépítő közösség tagjai megrendülten emlékeznek meg a kiváló sportolóról és edzőről, aki életével és munkásságával maradandó nyomot hagyott a magyar testépítés történetében - írja a lap.