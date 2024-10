Hivatalos! Október végén érkeznek a rendelőkbe a frissített vakcinák: nekik ingyen jár

Az elmúlt évekhez hasonlóan a 40. naptári héten megkezdődött hazánkban a légúti figyelőszolgálat működése, ami az influenzaszezonra való felkészülés első lépése - közölte az NNGYK. A klinikai és virológiai adatgyűjtést magában foglaló légúti sentinel surveillance célja az influenzavírus, a SARS-CoV-2 és az RSV (légúti óriássejtes vírus) által okozott fertőzések figyelemmel kísérése. Második lépésként elindult a térítésmentes influenza oltóanyag kiszállítása a kerületi/járási hivatalokon keresztül a háziorvosi praxisokba és a foglalkozás-egészségügyi orvosokhoz. A 2024/2025-ös szezonra gyártott, térítésmentesen felhasználható influenza oltóanyag október végén már az ország egész területén elérhető lesz.

Az országos tisztifőorvos – az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan – a vármegyei tisztifőorvosoknak küldött körlevélben rendelte el a légúti figyelőszolgálat működtetését 2024. év 40. és 2025. év 20. hete között - közölte az NNGYK. Az akut légúti fertőzések, ezen belül az influenzaszerű megbetegedések előfordulásának monitorozása a figyelőszolgálatban részt vevő háziorvosok és házi gyermekorvosok segítségével történik, akik az adott héten orvoshoz forduló betegek számáról, illetve az influenzaszerű tünetekkel orvosnál jelentkezők számáról adnak tájékoztatást korcsoportonként. A reprezentatív adatszolgáltatás hazánk lakosságának 20 százalékát fedi le, ennek alapján készül az országos becslés, pontos képet adva a járványügyi helyzetről és annak változásáról.

A légúti sentinel surveillance részeként az egész ország területére kiterjedően virológiai adatgyűjtés is történik, amelyben a földrajzi régiókat reprezentáló, figyelőszolgálati jelentésre kijelölt háziorvosok vesznek részt. Magyarországon 150 olyan háziorvost kértek fel légúti minta küldésére, akik a figyelőszolgálatban is részt vesznek, azaz klinikai adatokat is szolgáltatnak.

Az érintett háziorvosok feladata, hogy az influenzaszerű megbetegedés, valamint az akut légúti fertőzés esetdefiníciójának megfelelő, újonnan jelentkező 3-5 betegtől légúti mintát vegyenek minden héten. A légúti minták vizsgálatát a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban (NNGYK) működő Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumban végzik.

Az influenzaszezonra történő felkészülés egyik legfontosabb feladata a térítésmentes influenza elleni védőoltások szervezése és végrehajtása. Az influenza oltóanyag kiszállítása már megkezdődött, és október végétől az ország egész területén rendelkezésre áll majd a háziorvosi praxisokban és a foglalkozás-egészségügyi orvosoknál.

A tavalyi szezonhoz hasonlóan, az idei szezonban is 949 ezer adag terítésmentesen felhasználható 3Fluart influenza vakcina áll rendelkezésre a 3 évesnél idősebb, kockázati csoportba tartozók számára.

Az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján Magyarországon a lakosság körében az influenzavírusok terjedése november végétől figyelhető meg, és a járványos szintet általában januárban éri el, ezért az influenza elleni védőoltást a járvány kialakulása előtt – azaz novemberben, decemberben - javasolt beadatni. Az influenza elleni védőoltás különösen javasolt a 60 év felettieknek, krónikus betegeknek, egészségügyi és szociális dolgozóknak, várandósoknak.

Az elmúlt 14 évet tekintve a beadott influenza elleni védőoltások száma a 2023/2024. évi szezonban volt a legkevesebb. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban rendelkezésre álló összesített adatok alapján összesen 594 465 három éven felüli személy kapott térítésmentes influenza elleni védőoltást, ebből 442 943 fő (74,5%) volt 60 éves vagy annál idősebb.

A COVID-19 különböző variánsai továbbra is világszerte jelen vannak, hazánkban jelenleg a JN.1 leszármazási vonal alvariánsai, ezek közül elsősorban a KP.3 dominál, de az Európában egyre gyorsabban terjedő, rekombináns XEC variáns is kimutatható. Ezek a variánsok már nem okoznak olyan ​súlyos megbetegedést, mint korábban, a pandémia alatt terjedő változatok, a tünetek pedig gyakorlatilag megegyeznek a felső légúti fertőzések szokásos tüneteivel.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a 2024/2025-ös szezonra alkalmazandó vakcina összetételére vonatkozó WHO ajánlás megjelenését követően indította el a Covid-19 oltóanyag beszerzését. A vakcina hazai elérhetőségéről, hogy mikortól kérheti a lakosság az oltást, az NNGYK időben tájékoztatást ad.