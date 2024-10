Sok magyar még mindig tart ettől a gyógyszertől: súlyos következménye lehet, erre kell figyelni

A köztudatban a szteroid hatóanyag még mindig úgy él, mint a veszélyes szer, amelyet testépítők szednek az izmok építéséhez. Emiatt sokan idegenkednek is a szteroid hatóanyagú gyógyszerektől, készítményektől, mert kockázatosnak, károsnak vélik azokat. Valójában azonban a testépítéshez használt készítmények a szteroidoknak csak egy szűk csoportját alkotják. A szteoriod hatóanyag számos gyógyszerben, készítményben található meg, melyekkel gyógyíthatók, kezelhetők bizonyos betegségek. A félelem ezektől szerektől súlyos egészségügyi következményekkel járhat, ha valaki a szteroidokkal kapcsolatos előítéletek miatt nem alkalmazza a javasolt terápiát. A témáról dr. Muskáth Zsolt, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségénak szakmai igazgatója adott interjút a Pénzcentrumnak.

Pénzcentrum: Jellemzően milyen típusú gyógyszerekben van szteroid hatóanyag?

Dr. Muskáth Zsolt: A szteroidok szervezetünk működéséhez nélkülözhetetlen szerves molekulák. Szerkezetük és a szervezetben betöltött szerepük alapján több csoportba sorolhatók.

A koleszterin egyrészt a táplálékkal jut a szervezetünkbe, másrészt a sejtjeink maguk is előállítják. Legnagyobb mennyiségben a májban termelődik. A sejthártyák felépítésében van nélkülözhetetlen szerepe, ugyanakkor ez számos szteroid hormonunk kiindulási anyaga. Ezek a hormonok, illetve ezek mesterséges analógjai sokféle gyógyszer hatóanyagaként is felhasználásra kerülnek.

A köztudatban a "szteroid" kifejezésről sokaknak azonnal a testépítésben esetlegesen használt hormonhatású készítmények jutnak eszébe, pedig ez csupán egy szűk csoportja a szteroidoknak. Ezek az úgynevezett anabolikus szteroidok, amelyek hatásukat tekintve lényegében férfi nemi hormonok. Férfi nemi hormonokra a gyógyszeres terápiában elsődlegesen a nemi szervek fejletlensége, illetve csökkent spermiumszám esetén a termékenyítő képesség növelése érdekében van szükség. Gyógyszerként alkalmazva, orvosi felügyelettel, a megfelelő dózisban ezek biztonságosak. Ha azonban visszaélnek az ilyen szerekkel, és rendeltetésüktől eltérő módon, az izomzat növelése érdekében nyakló nélkül szedik, nagyon súlyos mellékhatásokkal (pl. májkárosodással) kell számolni.

Ezeknél azonban sokkal gyakrabban alkalmazzák gyógyszerekben az egyéb típusú szteroidokat.

Miben más ez a szteroid, mint köztudatban a testépítők izmainak fejlesztésére szedett tablettaként élő szteroid?

Teljesen más. A szteroidok közé tartoznak pl. a női nemi hormonok is. Ezek, vagy ezek analógjai a fogamzásgátló készítményeken túl számos nőgyógyászati terápiában is széles körben alkalmazásra kerülnek.

Bizonyos ráktípusok terápiájában (pl. egyes prosztata daganatok) is gyakran alkalmaznak szteroidokat.

Igen gyakran használják mind külsőlegesen, mind belsőleges gyógyszerekben a kortikoszteroidokat. Ezek teljesen más típusú hormonok. Elsődlegesen gyulladásgátló, allergiás reakciót csökkentő hatásuk van, emiatt pl. külsőleg bizonyos bőrelváltozásokban, belsőlegesen pedig allergiás (pl. asztma), illetve mozgásszervi betegségeken át akár a legsúlyosabb autoimmun betegségekig számos esetben alkalmazzák az ebbe a terápiás csoportba tartozó szereket. A szteroid típusú gyógyszerhatóanyagok jelentős része ide sorolható.

A mineralokortikoidok egy másik csoport, melyek a vese só- és vízháztartásáért felelősek.

Sok beteg még mindig bizalmatlan a szteroid tartalmú szerekkel. Mennyit fejlődtek az elmúlt évtizedek során ezek a készítmények? Biztonságosabbá vált a használatuk?

A gyógyszerkutatásban elsődleges cél a kockázatok és mellékhatások csökkentése, ennek érdekében a gyártók folyamatosan olyan, a korábbiaknál biztonságosabb új készítmények kifejlesztésére törekszenek, amelyek célzottabb, erősebb hatású, kevesebb mellékhatást okozó hatóanyagaikkal, kisebb hatóanyag-mennyiséggel érik el a kívánt hatást. Ez a fejlődés nyomon követhető a szteroidokat tartalmazó készítmények esetében is, így elmondható, hogy ezek használata az évtizedek során egyre biztonságosabbá vált, de mivel erős hatású szerekről van szó, alkalmazásuk továbbra is jelentős figyelmet igényel és az orvos által előírt terápiában foglaltakat minden esetben pontosan be kell tartani.

Mire kell nagyon ügyelnie annak, aki szteroidos készítményeket használ?

Szteroidos készítmények használata során fontos, hogy azokat indokolatlanul, illetve az előírttól eltérően (pl. az előírtnál nagyobb felületen, az előírtnál gyakrabban, nagyobb adagban v. hosszabb ideig) ne használjuk. A készítmények használatát az orvos mindig a kockázatok és a várható előny alapos mérlegelésével dönti el, írja elő. Orvosi utasítás nélkül a szteroidos készítmények használata kockázatot jelenthet, egyes esetekben akár a tünetek elfedésével súlyosbíthatja is a betegséget. Ugyanakkor az indokolatlan használathoz hasonlóan veszélyes lehet az indokolatlan „nem használat” is.

Súlyos egészségügyi következményekkel járhat, ha a beteg megijed a szteroid szótól, és emiatt elutasítja a gyógyulásához, vagy állapota javulásához feltétlenül szükséges szteroid terápiát. A szteroidoktól nem kell félni. A legtöbb esetben gyors, jelentős javulást eredményez az alkalmazásuk.

Van olyan, akinek egyáltalán nem ajánlott az ilyen gyógyszerek alkalmazása?

Olyan sokféle típusuk és alkalmazási területük van a szteroidoknak, hogy ezt így nem lehet kijelenteni, hiszen szervezetünk működésének alappillérei a szteroidok, tehát természetes körülmények között is mindannyiunkban jelen vannak. Olyan alapbetegségek, illetve kockázatokkal járó állapotok azonban lehetnek, amelyek miatt egyes (elsősorban belsőleges) szteroid gyógyszerek alkalmazása ellenjavallt. Ez indokolja, hogy az ilyen készítmények minden esetben kizárólag orvosi vényre adhatóak ki.