Berobbant egy budapesti gyógyszergyár: a detonációban ketten megsérültek

Robbanás történt Budapesten egy gyógyszergyárban - írja a Ripost. A lap úgy tudja, a robbanás a Keresztúri úton fekvő gyógyszergyár egyik épületében történt ma reggel. A detonáció hatalmasat szólt, információink szerint a robbanás után pedig tűz is keletkezett a gyárban.

A robbanás a gyógyszergyár Keresztúri úti épületében történt, elsődleges információk szerint ketten megsérültek - írták. Azt még nem tudni, hogy a robbanás és a tűz pontosan hol keletkezett, de egyes értesülések szerint a gyógyszergyár komplexumának egyik laborjában történhetett. Ketten megsérültek a robbanásban, őket a mentők végül kórházba vitték. A mentősök mellett a tűzoltók is perceken belül kiérkeztek, a Katasztrófavédelem munkatársai pedig azonnal le is zárták a detonáció környékét, méghozzá közel 100 méteres sugarú körben, a területet pedig ki is ürítették, így az érintett területet most senki nem közelítheti meg a szakembereken kívül - írják.

Nincs arról sem egyelőre információ, hogy a történteket technikai gond vagy emberi mulasztás okozta-e.