A majomhimlő lehet az új pestis? Ebbe beleremeghet Európa, óriási veszélyben a gyerekek

Hasonló a mára kiirtott feketehimlőhöz az egyre gyorsabban terjedő majomhimlő tünetegyüttese - csakhogy előbbit hiába irtották ki, van egy hatalmas bökkenő.

Elkerülhetetlen, hogy az afrikai terjedés után Európában is nagyobb számban jelenjen meg a majomhimlő-fertőzés - ezt mondta az Inforádiónak Rusvai Miklós virológus. A szakember kitért arra is, hogy ez nem csak az oltások lejárata miatt van, hanem azért is, mert a rágcsálók is hordozhatják a vírust, éppen úgy, mint sok száz éve a pestisjárványnál is.

Rusvai Miklós azt is elmondta, hogy a fekete himlőhöz meglehetősen hasonló tüneteket okoz a majomhimlő is: kiütések jelennek meg az arcon, kézen és egyéb testtájakon, attól függően, hogy hogyan történik a fertőzés.

A majomhimlő a fekete himlő közeli rokona, mondhatnám úgy, hogy a kistestvére. Ez több értelemben is fontos

- mondta erről a virológus. Azt is hozzátette, hogy a fekete himlő ellen már jó harminc éve megszűnt a rendszeres oltakozás, vagyis felnőtt egy generáció, ami fogékony a hasonló tüneektre - a betegség pedig ezért is érinti jobban a 15 év alatti gyerekeket.

