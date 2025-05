Kőnig doki: a magyar társadalom egészségértése egy 12 éves gyerek szintjén van

Kőnig Róbert gyereksebész szerint az orvos-beteg viszonyban ma már nem elég jogi szövegekkel tájékoztatni a pácienseket: valódi partnerségre és érthető kommunikációra van szükség. A frissen kinevezett betegelégedettségért és kommunikációért felelős miniszterelnöki biztos célja, hogy egy év alatt kézzelfogható javulást érjen el a betegelégedettségben és az egészségügyi tájékoztatásban.

"A betegtájékoztatás ma, a 21. század derekán túlmutat azon, hogy a beteg kap egy jogi szöveget. Meg kell érteni, hogy az orvos és a beteg között van egy óriási információs aszimmetria, ami alá-fölé rendeltséget okoz" – mondta a Telexnek Kőnig Róbert, a János Kórház gyereksebésze, akit egy hónapja neveztek ki egyéves időtartamra betegelégedettségért és kommunikációért felelős miniszterelnöki biztosnak.

A szakember, akit követői Kőnig doki néven ismernek, elmondta, hogy bár meglepte a felkérés, úgy érzi, érdemben tud majd változtatni az egészségügy működésén. Véleménye szerint a magyar társadalom egészségértése rendkívül alacsony, "egy 12 éves gyerek szintjén van", és jelentősen sérült a betegek és orvosok közötti bizalmi kapcsolat. Kőnig hangsúlyozta, hogy a kinevezés elfogadásakor legnagyobb dilemmája az volt, hogyan egyezteti össze új feladatait sebészi hivatásával. "Én sebész vagyok, az is akarok maradni, most is annak érzem magam" – fogalmazott, hozzátéve, hogy továbbra is operál és rendel, de kevesebbet, mint korábban.

A miniszterelnöki biztos szerint a betegtájékoztatás fejlesztésében kulcsfontosságú a partnerségi viszony kialakítása az orvos és beteg között. "Nemcsak a tüneteket, hanem az egyént és környezetét is kell kezelnünk. Meg kell néznünk, hogy épül fel a páciens betegsége: az ő szociális, pszichés és testi okaival együtt" – magyarázta. Kiemelte, hogy a magyar egészségügyről megjelenő negatív hírek felülreprezentáltak, ami kontraproduktív. Saját tapasztalatai szerint "sokkal jobb véleménnyel vannak azok a magyar egészségügyről, akik ellátást kapnak, mint azok, akik csak harmadkézből vagy a médiából értesülnek az egészségügyi hírekről".

A szakember szerint az egészségügyi dolgozók motivációjának csökkenésében jelentős szerepet játszott a Covid-járvány, amely "rettenetesen megterhelő volt mindenkinek". Úgy véli, a kommunikáció javításával ezen is sokat lehetne változtatni. A jövőbeli terveiről elmondta, hogy jelenleg csapatot állít össze és stratégiai tervezés zajlik. Célja olyan javaslatok kidolgozása, amelyek a miniszterelnök szavaival élve "háromnegyedkészre formált, még kicsit alakítható" intézkedéseket tartalmaznak az egészségügy fejlesztésére vonatkozóan. A közösségi médiában végzett ismeretterjesztő munkáját továbbra is folytatni kívánja. Egy év múlva azzal lenne elégedett, ha fel tudna sorolni 4-5 olyan intézkedést, amelyekkel érdemben segített a betegeknek, és amelyek "önmagukban megállnak a lábukon".