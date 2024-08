Jöhet az újabb világjárvány? Minden, amit az mpox miatt kihirdetett vészhelyzetről tudni kell

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ismét globális egészségügyi vészhelyzetet hirdetett az mpox nevű vírusfertőzés miatt, amely szoros érintkezés útján terjed. A fertőzés elsősorban influenzaszerű tüneteket és súlyos bőrelváltozásokat okoz, és különösen veszélyes lehet a legyengült immunrendszerű emberek számára. Mutatjuk, mit lehet eddig tudni.

A Reuters most összeszedte, mit lehet tudni a helyzetről, és körüljárta, kell-e tartanunk egy újabb járványtól.

Mi az az mpox?

Az mpox egy vírusfertőzés, amely influenzaszerű tüneteket és gennyes elváltozásokat okoz. Bár általában enyhe lefolyású, halálos is lehet. A gyermekek, a terhes nők és a legyengült immunrendszerrel rendelkező emberek, például a HIV-fertőzöttek, nagyobb kockázatnak vannak kitéve a szövődmények szempontjából.

A WHO közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította a betegség legutóbbi kitörését, miután a Kongói Demokratikus Köztársaságban először azonosított mpox vírus új ága más szomszédos országokba is kezdett terjedni. Az mpox szoros fizikai érintkezés, beleértve a szexuális kapcsolatot is, útján terjed, de nincs bizonyíték arra, hogy könnyen terjedne a levegőben. Az új ág globális aggodalmat keltett, mert úgy tűnik, könnyebben terjed emberről emberre.

Mi az a globális egészségügyi vészhelyzet?

A "nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzet" (PHEIC) a WHO legmagasabb szintű riasztása. Akkor jelentik be, amikor betegségek új vagy szokatlan módon terjednek, és célja, hogy mozgósítsa a nemzetközi együttműködést és finanszírozást egy kitörés megfékezésére. A WHO bejelentése az Afrika Betegségellenőrzési és Megelőzési Központok (Africa CDC) korábbi, hasonló jelzése után történt meg ezen a héten.

Miért jelent újra veszélyt az mpox?

Két évvel ezelőtt a WHO vészhelyzetet hirdetett, amikor a betegség egy formája, a IIb klád, globálisan terjedni kezdett, főként férfiak között, akik férfiakkal létesítenek szexuális kapcsolatot. Az akkori kitörést sikerült ellenőrzés alá vonni, miután a viselkedésváltozás, a biztonságos szexuális gyakorlatok és a vakcinák segítettek a veszélyeztetettek védelmében sok országban.

Az mpox azonban évtizedek óta közegészségügyi probléma Afrika egyes részein. Az első emberi esetet 1970-ben regisztrálták Kongóban, és azóta is rendszeresen előfordulnak kitörések. A jelenlegi kitörés, amely Kongó legrosszabbja, 2023 januárja óta 27 000 esetet és több mint 1100 halálesetet eredményezett, főként gyermekek körében.

Jelenleg az mpox két törzse terjed Kongóban: a vírus endémiás formája, az I. klád, valamint egy új ág, az Ib klád, ahol a "klád" a vírus egy formáját jelenti. Az új ág mostanra Kelet-Kongóból Ruandába, Ugandába, Burundiba és Kenyába is eljutott. Svédország csütörtökön jelentette az új forma, az Ib klád első esetét Afrikán kívül. A WHO szóvivője szerint az eset megerősíti a partnerség szükségességét, és az ügynökség továbbra is ellenez minden utazási korlátozást, amelyek az mpox terjedésének megállítását céloznák.

Pakisztán pénteken szintén megerősített egy mpox-vírusos esetet egy beteg esetében, aki egy öbölbeli országból tért vissza, bár nem volt világos, hogy az új variánsról van-e szó, vagy arról a kládról, amely 2022 óta globálisan terjed.

Mi lesz most?

A tudósok remélik, hogy a vészhelyzeti bejelentések felgyorsítják az erőfeszítéseket, hogy több orvosi eszközt és finanszírozást juttassanak el Kongóba, hogy segítsenek az ottani hatóságoknak a kitörés kezelésében. Jobb megfigyelésre van szükség a vírus tanulmányozásához és a terjedés megakadályozásához. Azonban 2022-ben a WHO 34 millió dolláros felhívása az mpox elleni küzdelemre nem hozott eredményt a donorok részéről, és hatalmas egyenlőtlenség volt abban, hogy ki férhetett hozzá a vakcina dózisokhoz. Az afrikai országok nem férhettek hozzá a globális kitörés során használt két vakcinához, amelyeket a Bavarian Nordic és a KM Biologics gyártott. Két év elteltével ez továbbra is így van, bár vannak erőfeszítések a helyzet megváltoztatására, mondta a WHO szerdán, amikor dózis adományokat kért a készletekkel rendelkező országoktól.

Az Africa CDC közölte, hogy terve van a dózisok biztosítására, anélkül hogy részleteket közölt volna, de jelenleg a készletek korlátozottak.

Kell aggódni az mpox miatt?

A halálozási arány változó, és nagymértékben függ a legbetegebb betegek számára elérhető egészségügyi ellátástól. A Kongóban tapasztalt kitörés során az I. és Ib klád esetében az arány körülbelül 4% volt. A globálisan elterjedt II. klád sokkal kevésbé volt halálos. Azonban az mpox nem a COVID-19. Vannak olyan eszközök, amelyek bizonyítottan működnek a terjedés megállításában és a veszélyeztetettek segítésében, és nem terjed olyan könnyen.

A kihívás most az, amit a vészhelyzeti bejelentések is kiemelnek, hogy biztosítsák, hogy ezek az eszközök eljussanak azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van rájuk, Kongóban és a szomszédos országokban.