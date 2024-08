Világszintű vészhelyzet majomhimlő miatt: veszélyben vagyunk? Ezek a tünetek

Afrika több országában is megjelent az mpox (majomhimlő) egy fertőzőbb és halálosabb változata, és már Svédországban is regisztráltak egy esetet. Az Egészségügyi Világszervezet pedig gyors lépéssel reagálta le a történteket.

Afrikában több országban felütötte fejét az mpox (korábbi nevén majomhimlő) vírus egy fertőzőbb és halálosabb változata, amely már Svédországban is megjelent. A WHO gyorsan reagált a helyzetre, globális egészségügyi vészhelyzetet hirdetett, miután a vírus az afrikai térségben és Európában is terjedni kezdett. A fertőzésért a vírus Ib klád nevű törzse felelős, amely több országokba is eljutott.

Az mpox egy vírusos betegség, amelyet fertőzött állatok és emberek terjesztenek, és szoros érintkezés útján terjed, például csókkal, szexuális úton, valamint szennyezett tárgyakkal (pl.: ruha, ágynemű, tű stb.). A betegség tünetei közé tartozik a láz, a fájdalmas bőrkiütés, a fejfájás, az izom- és hátfájdalmak, a gyengeség, valamint a nyirokcsomók megnagyobbodása. Jelenleg nincs gyógymód az mpox fertőzésre, csak a tünetek enyhíthetők.

A betegség lappangási ideje 7-14 nap, és korábban főként Közép- és Nyugat-Afrikában volt elterjedt, de 2022-től Európában és Észak-Amerikában is megjelent. A WHO 2022-ben már egyszer globális vészhelyzetnek nyilvánította a himlő terjedését, de ez az állapot 2023 májusában megszűnt.

