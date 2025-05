Rengeteg magyar otthonban jelentek meg ezek az undorító kártevők: így védekezz ellenük

A kártevőirtás szakértői megosztották, milyen szokásokat kerülnek saját otthonukban a nemkívánatos rovarok és rágcsálók távoltartása érdekében.

A kártevők három dolgot keresnek, amikor bejutnak egy otthonba: menedéket, élelmet és vizet. Zach DeVries, a Kentucky Egyetem városi entomológia docense szerint a kulcs a kártevők távoltartásához az, hogy otthonunkat hozzáférhetetlenné tegyük számukra, és megszüntessük azokat a tényezőket, amelyek vonzzák őket - írja a Huffpost.

A szakértők szerint az ablakszúnyoghálók sérüléseinek javítása alapvető fontosságú. Matt Frye, a Cornell Egyetem kártevőirtási szakértője hangsúlyozza, hogy a nyitott ablakok légnyomáskülönbséget okoznak, ami behúzhatja a rovarokat, különösen éjszaka, amikor a belső világítás vonzza őket.

Hasonlóan fontos az ajtók megfelelő szigetelése is. DeVries egyszerű tesztet javasol: ha az ajtó egyik oldalán világítva a fény átszűrődik a másik oldalra, akkor ott rovarok is be tudnak jutni.

A szakértők a kamrában a "first in, first out" elvet alkalmazzák, vagyis a régebbi élelmiszereket előre helyezik. Frye szerint ez nemcsak a lejárati idők miatt fontos, hanem azért is, mert a ritkán használt gabonafélék és tésztafélék könnyen kártevők melegágyává válhatnak, mint például az indiai molylepke vagy a rizszsizsik.

Kerülendő a tűzifa, szemetes- és komposztálóedények ház falához helyezése is, mivel ezek rágcsálók és rovarok búvóhelyéül szolgálhatnak. A szakértők azt javasolják, hogy ezeket tartsuk távolabb az épülettől.

Mary Ellen Welch, a Connecticut Egyetem szakértője felhívja a figyelmet arra, hogy különösen ébernek kell lennünk, ha a közelben építkezés zajlik, mivel ez megzavarhatja az ott élő rágcsálókat és rovarokat, amelyek így otthonunkba menekülhetnek.

A pangó víz felgyülemlése a kertben a szúnyogok szaporodását segíti elő. Frye szerint érdemes rendszeresen ellenőrizni a gyerekjátékokat, kutyatálakat, madáritatókat és ponyvák alatti területeket, valamint a gyakran figyelmen kívül hagyott ereszcsatornákat.

A rendetlenség és a mosatlan edények szintén vonzzák a kártevőket. Welch hangsúlyozza a rendszeres takarítás és fertőtlenítés fontosságát, valamint a szemét gyakori ürítését. DeVries hozzáteszi, hogy az élelmiszereket zárt tárolókban érdemes tartani, és a gyümölcsöket sem szabad hagyni megromlani.

Ha minden óvintézkedés ellenére kártevőproblémával szembesülünk, forduljunk szakemberhez. DeVries emlékeztet arra, hogy az Egyesült Államokban minden államban működik ingyenes tanácsadó szolgálat az egyetemek szaktanszékein, ahol segítséget kaphatunk a kártevők azonosításához és a megfelelő kezelési módszerek kiválasztásához.