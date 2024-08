Megszólalt a magyar virológus a majomhimlőről: valójában ekkora veszélyben vagyunk

Az mpox (korábban majomhimlőként ismert) járványt, amely aggodalomra ad okot a gyors terjedése és magas halálozási aránya miatt. Rusvai Miklós virológus szerint a majomhimlőhöz szoros kontaktus kell: egy háztartásban kell élni vagy ennél is intimebb kapcsolat, hiszen a fertőződések 60 százaléka szexuális úton terjed.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította az Afrika egyes részein kitört mpox (korábban majomhimlőként ismert) járványt, amely aggodalomra ad okot a gyors terjedése és magas halálozási aránya miatt.

A járvány különösen a Kongói Demokratikus Köztársaságban okozott jelentős károkat, ahol legalább 450 ember halálát okozta, és a betegség tovább terjedt Közép- és Kelet-Afrika más részeire is.

Most a himlő elleni védekezésben a vakcinákat használják, ami azért érdekes, mert a himlő ellen tilos vakcinázni, de a veszélyezhet lehetővé teszi, így felszabadították bizonyos országokban a vakcina-használatot, ezzel pedig meg tudják akadályozni az endémiásan terjedő majomhimlőt például a Kongói Köztársaságban

– mondta el az Economixnek Rusvai Miklós virológus, majd hozzátette

A majomhimlőhöz szoros kontaktus kell: egy háztartásban kell élni vagy ennél is intimebb kapcsolat, hiszen a fertőződések 60 százaléka szexuális úton terjed. Ezért, ha valaki szexturizmus céljából utazna most Afrikába, annak azt ajánlom, hogy feltétlen halassza el az útját

– húzza alá a szakértő.

Aggasztó az Afrikán kívüli terjedés

A WHO vezetője, Tedros Adhanom Ghebreyesus, arra figyelmeztetett, hogy a vírus Afrikán kívüli terjedése is aggasztó lehet, és hangsúlyozta, hogy összehangolt nemzetközi válaszlépések szükségesek a járvány megfékezéséhez. A WHO aggodalmát különösen az új változat, az 1-es klád növekvő elterjedése és annak magas halálozási aránya váltotta ki, amely a megbetegedettek akár 10%-át is megölheti.

A vírus megelőzésének kulcsa a vakcinázás, különösen a veszélyeztetett csoportok esetében. A járvány megállítása érdekében a WHO és más szervezetek folytatják az oltási kampányokat, hogy megfékezzék a vírus további terjedését.