Magyarok tömegeit érinti ez a súlyos betegség: kiderült, gyógyszer nélkül is lehet kezelni

Az ADHD-val élő Robin Nordmeyer a "testduplázás" stratégiáját alkalmazza figyelemzavara ellen: a módszer lényege, hogy mások jelenlétével serkenti a motivációs és koncentrációs készségeket, nagy segítséget nyújtva ezzel az ADHD-sok számára a különféle feladatok elvégzésében - tudósított a CNN.

Az ADHD-ban, azaz a figyelemhiányos hiperaktivitási zavarban szenvedők számára a "testduplázás" egy hatékony megküzdési stratégia lehet a produktivitás és a koncentrációs készség javítására. Robin Nordmeyer, egy Minneapolis közelében működő ADHD coaching csoport társalapítója és ügyvezető igazgatója, hetente egyszer vesz részt Zoom találkozón coachtársaival, miközben különféle feladatokat végez. Nordmeyert ezek a találkozók motiválják arra, hogy elvégezze azon teendőit, amelyekkel egyébként nehezebben birkózik meg.

Mi az a testduplázás?

A testduplázás lényege abban rejlik, hogy egy másik személy jelenléte támogatja az egyén koncentrációs és motivációs készségeit.

Billy Roberts, a Focused Mind ADHD Counselling klinikai igazgatója szerint ez a taktika különösen hasznos lehet az ADHD-s emberek számára, akiknek gyakran okoz nehézséget a feladataikra való összpontosítás. Dr. J. Russell Ramsay, a Pennsylvaniai Egyetem ADHD kezelési és kutatási programjának alapítója és társigazgatója hozzáteszi, hogy bár ez a stratégia mindenki számára hasznos lehet, az ADHD-s emberek számára kiemelten fontos segítséget nyújthat.

Mi az ADHD?

Az ADHD (attention deficit hyperactivity disorder, avagy figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar) egy olyan idegrendszeri fejlődési rendellenesség, amely befolyásolhatja az egyéni önszabályzás képességét és az egyén végrehajtó funkcióit. A zavar eredményeképpen problémák merülhetnek fel a koncentráció, a szervezőkészség és az időbeosztás terén - a testduplázás gyakorlatilag egyféle külső motivációs tényezőt biztosíthat az érintett területek kontrollálásában.

A testduplázás hatékonysága érdekében fontos, hogy megfelelő partnert válasszunk magunknak. Ennek a partnernek elkötelezettnek kell lennie és nem szabad elvonnia a figyelmünket a feladatainkról. Az is előnyös lehet továbbá, ha van egy közös célunk vagy projektünk, ami összekovácsol minket.

Testduplázás online

A testduplázás virtuális formában is alkalmazható stratégia: ma már több platform és alkalmazás is kínál ilyen jellegű támogatást. A virtuális testduplázás lehetőséget nyújt továbbá arra is, hogy akkor is részt vehessünk a támogató programban, amikor nincs lehetőségünk fizikailag jelenlévő partnerrel dolgozni. Összességében tehát a testduplázás egy hasznos eszköz lehet az ADHD-ban szenvedők számára annak érdekében, hogy javítsák termelékenységüket, és hogy jobban tudjanak koncentrálni feladataik elvégzése során.