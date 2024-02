Megelégelte a rendszerhibát a pomázi orvos: tagdíj ellenében tovább rendel

Már Pomázon is megszűnt a háziorvosi ügyelet, de egy helyi orvos talált megoldást a sürgős eseteknek.

Egy héttel ezelőtt Pomázon is megszűnt az állandó háziorvosi ügyelet, ami komoly feszültséget okozott a lakosok körében - számolt be erről az ATV. Az ok annyi, hogy Pomázt is utolérte a háziorvosi és a sürgősségi ügyeleti rendszer átrendezése, emiatt pedig a diszpécsert kell hívni sürgős esetben.

Egy helyi háziorvos, Csiba-Tóth Csaba azonban úgy döntött, hogy tagdíj ellenében kiterjeszti rendelési idejét, amit a sürgős eseteknek tartana fenn. Mivel a jogszabályok értelmében nem tehetné ezt meg hivatalosan, így egy egészségklubot alapít, ahová tagdíj ellenében lehet majd csatlakozni. A helyiek arról panaszkodtak, hogy az ügyeleti rendszerben a diszpécser sokszor elérhetetlen, illetve nem jutottak vele dűlőre akkor sem, ha éppen felvette a telefont.