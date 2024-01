Nyitott volt az életvégi döntések ügyében az államfő: Novák Katalinnal találkozott Karsai Dániel

Találkozott Novák Katalin köztársasági elnökkel Karsai Dániel: a gyógyíthatatlan beteg alkotmányjogász az életvégi döntések ügyében kért segítséget az államfőtől, aki szerinte nyitott volt a javaslataira. Hogy konkrétan mit kért, nem árulta el, mert Novák stábja a következő beszélgetés előtt át szeretné gondolni az elhangzottakat - Karsai nagyjából két hét múlva lesz ismét hivatalos a Sándor-palotába.

Fogadta a Sándor-palotában Novák Katalin államfő Karsai Dánielt. A gyógyíthatatlan betegséggel küzdő alkotmányjogász a Facebookon azt írta, konkrét kéréssel érkezett a köztársasági elnökhöz, aki nyitott volt a javaslataira, de időt kért. Nagyjából egy órát beszélgettek.

Abszolút nyitott hozzáállással találkoztunk. Novák Katalin csak annyit kért, hogy a stábjával alaposabban átgondolhassák a javaslatomat. A beszélgetést olyan két hét múlva folytatjuk

- írta az aktív életvégi döntések legalizálásáért küzdő alkotmányjogász, aki konkrétan nem árulta el, milyen kéréssel fordult az államfőhöz, mert Novák Katalin stábja ezt kérte, hogy "szakmai szempontból tudják átgondolni" a javaslatot.

Annyit azért elmondok, nem abban kértem Novák Katalin segítségét, hogy esetleges életvégi döntésem meghozatala után segítsen a megfelelő infúzió beadásában. Komolyra visszafordítva a szót, minthogy valódi segítőkészséget tapasztaltam, ezt a kérést én viszonzásképpen teljesítem

- írta Karsai Dániel hozzátéve, "az év tényleg jól és bíztatóan indult".

A 46 éves alkotmányjogászt tavaly diagnosztizálták ALS-sel, a betegség következtében elsorvadnak az izmokat mozgató idegsejtek, emiatt végül maguk az izmok is, így a kór végül teljes bénuláshoz vezet, kialakulásának körülményei nem ismertek, így gyógymód sincs rá. A betegség végső fázisában már a légzési funkciók is leállnak, így a halál fulladás miatt következik be. Karsai azért fordult még tavaly év végén a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához, hogy érvényesíthesse azon jogát, hogy méltóképp fejezhesse be az életét - hiszen a vetegség idővel egyre jobban megfosztja az önállóságától a beteget, ami megalázó.

Magyarországon nincs lehetőségük a hasonló helyzetben lévő, gyógyíthatatlan kórban szenvedő betegeknek arra, hogy életvégi döntést hozzanak. A bírósági tárgyalást követően a kormány közölte: "Magyarországon az eutanázia nem engedélyezett és nem is kívánjuk legalizálni. Határozott az álláspontunk, és elfogadhatatlannak tartunk minden olyan döntést, törekvést, ami emberi élet kioltását lehetővé teszi más számára." A strasbourgi döntés az év első felében várható az ügyben.

Címlapkép: Róka László, MTI/MTVA