Levelet írnak az orvosok Pintér Sándornak: ezt kérik a belügyminisztertől

A kormányzat úgy döntött, a vállalkozási formában közellátást nyújtó háziorvosok, házi gyermekorvosok és alapellátó fogorvosok mellett dolgozó szakdolgozók, asszisztensek sem maradnak ki júliustól járó, 18 százalékos béremelésből. A mintegy 7-8 ezer szakdolgozót érintő emelés fedezetét azonban még nem utalta át. Az összeget várhatóan a szeptemberi praxisfinanszírozással küldi júliusig visszamenőleg az egészségbiztosító.

Nyílt levélben azt kéri a belügyminisztertől a háziorvosok, hogy a mellettük dolgozó ápolók, körzeti nővérek béremelésére szolgáló kormányzati támogatást, címkézve, kizárólag bérre költhető összegként juttassák el a praxisoknak.

Az a 2067 kolléga, aki aláírt, biztosan oda szeretné adni teljes összegben a 18 százalékot a munkatársainak. Azért is üdvös lenne, hogy célzottan kapják meg ezt az összeget a praxisok, mert akkor nincsen különösebb adóvonzata, és nem kérdés, hogy ez most akkor mire is van - írja a Népszava.

Az aláírásgyűjtési akciót Keczéry Attila zuglói háziorvos indította el és a praxistulajdonos orvosok több mint harmadának (2067), és 620 asszisztens illetve körzeti ápoló támogatását szerezte meg.