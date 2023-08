Halálos betegséget szűrtek ki a Szigeten bulizók között: rengeteg magyart érinthet

Sajtótájékoztatót tartott a Magyar Dermatológiai Társulat a melanóma, illetve nem melanóma típusú bőrrákok kapcsán. Szó esett a fényvédelem, rendszeres önellenőrzés, évenkénti bőrgyógyászati melanomaszűrés jelentőségéről. Bemutatták “A melanóma hazai morbiditási és mortalitási helyzete a XXI. század első két évtizedében” elnevezésű kutatás eredményeit is.

Prof. Dr. Wikonkál Norbert, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke fényvédelem, önellenőrzés témában tartott előadást, és ismertette a kampányaik eddigi eredményeit. Elmondta, hogy a fesztiválszűrések nagyon eredményesek voltak: a Fishing on Orfűn 3, a Szigeten 6 melanomát fedeztek fel, és összesen 60 szabálytalan formájú gyanús anyajegyet (dysplasticus naevust) szűrtek ki. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a kampányt folytatják, a következő kitelepülésük a szegedi SZIN-en lesz. Nemcsak a szűréseknek van azonban életbevágó jelentősége, hanem a tájékoztatásnak is az ilyen eseményeken, hiszen a megelőzés mellett a korai felismeréssel lehet elkerülni a nagyobb bajt. Ezért a kampányok során az edukációra is nagy hangsúlyt fektettek.

Prof. Dr. Gyulai Rolland, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika igazgatója, a Magyar Dermatológiai Társulat vezetőségi tagja a nem melanoma típusú bőrrákok kapcsán ismertette a friss kutatási eredményeket. Kiemelte, hogy az újonnan felfedezett nem melanoma típusú daganatok - mint a bazálsejtes karcinóma (17000), vagy laphámrák (4500) száma évente sokkal magasabb, mint a melanomás eseteké (2500). Azt is kiemelte, hogy

az elmúlt 20 évben megduplázódott a bazálsejtes karcinóma és laphámrák esetek száma.

Ezt a szakember a megváltozott életmóddal magyarázta, jobban ki vagyunk téve az UV-sugárzásnak manapság. Bizonyos más betegségek, illetve gyógyszerek is növelhetik a bőrdaganat kockázatát. Gyulai Rolland kiemelte, hogy a munkavédelemnek rendkívül fontos szerepe lenne a megelőzésben, ugyanúgy ahogy a rekreációs fényvédelem esetén erre figyelnek az emberek. A korai felismerés is fontos, a kockázati csoportba tartozóknak - bizonyos munkakörben dolgozók, világos bőrűek, stb. - különösen ügyelniük kell a rendszeres szűrésekre.

A szakember arra is kitért, hogy a gyógyítás terén is nagy fejlődést értek el. Ismertette a vizsgálat eredményét, amely szerint a nők és férfiak túlélési esélyei jelentősen eltérnek - a férfiak túlélési esélyei mintegy 10 százalékkal voltak alacsonyabbak. A vizsgálat azt is kimutatta, hogy a 2011-2012 között diagnosztizált betegekéhez képest a 2017-2019-ben diagnosztizáltak túlélési esélye közel 3 százalékkal növekedett. Gyulai Rolland szerint ez annak köszönhető, hogy nagy fejlődést értek el a kezelések, terápiák terén, és a lakosság nagyobb tudatossága is segít a korai felismerésben.

Európához képest Magyarországon a betegszámok és a túlélési esélyek megegyeznek a környező országokéval. A szakértő szerint bár elterjedt nézet, hogy daganatos megbetegedések tekintetében Magyarországon rosszabb a helyzet, mint Európa nagy részén, azonban melanoma tekintetében ez nincs így.

Dr. Baltás Eszter, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika egyetemi docense, a Magyar Dermatológiai Társulat vezetőségitagja a ritka betegségnek számító melanómákról beszélt. Felhívta a figyelmet ezekre a ritkábban előforduló daganatokra, melyek sokszor súlyosabbak és nehezen felfedezhetők, mint a leggyakoribb melanóma típus. Törzsön, végtagokon, arcon, tenyéren/talpon, köröm alatt, nyálkahártyán, nemi szerveken, szemen is alakulhat ki melanóma.

Bár a legnagyobb kockázatot a szoláriumozás, UV-fénynek való kitettség jelenti, a ritka melanómák esetében még erre sincs szükség, hiszen sokszor jellemző fénytől elzárt helyen alakulnak ki.

A friss kutatást ismertetve a szakember elmondta, hogy az ilyen ritka melanómák esetében a 10 éves túlélés aránya 40 százalékos volt, az érintettek átlagéletkora 65,33 év volt. Jellemző volt közel a betegek felénél már III. vagy IV. stádiumban voltak, már áttétek is elfordultak náluk.

Baltás Eszter beszélt arról is, hogyan lehet felismerni a ritkább típusokat is. Az általános szabály, hogy figyelni kell az asszimetrikus, szabálytalan szélű, többsznű foltokat. A ritkább típusok tünetei lehetnek a kerekded, gyorsan növő, emelkedő csomó; a szabálytala pigmentfoltok talpon/tenyéren; többszínű, hosszanti pigmentcsík a köröm alatt; vagy például barnásfekete foltok a nyálkahártyán, melyek sokszor növekednek.