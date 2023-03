Mi folyik a magyar gyógyszertárakban? Rengeteg beteg egészsége kerülhet veszélybe 2023-ban

Az elmúlt évek krízisei nagy kihívást jelentettek a gyógyszertárak, gyógyszerellátás számára - hangzott el a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének (HGYSZ) sajtótájékoztatóján. Dr. Zlinszky János, a HGYSZ elnöke elmondta, hogy ha a gyógyszertárak működési nehézségekkel küzdenek, az vissza fog hatni a betegek gyógyszerellátására, mely már meg is látszik a kistelepülések ellátásában jelenleg is. Ez pedig kihatással lehet a jövőben a lakosság egészségére.

A HGYSZ elnöke a sajtótájékoztatón tartott előadásában beszélt a patikai hálózatokról. Jelenleg három nagy franchise és két nagy marketing társulás működik Magyarországon. Minden hálózatra jellemző azonban a gyógyszerek szakmai függetlensége. A társulások lényege, hogy gazdaságilag támogassa a patikákat. Mindössze a hazai patikák 8-9 százaléka független. A hálózatok, társulások hoztak egy versenyt a szektorba, melynek végső soron a betegek a nyertesei.

Zlinszky János szerint bőven 200 felett van a bezárt patikák száma a közforgalmú patikák számadatai alapján 12 év távlatában, melyek nagy része kistelepüléseken működik. A fiókgyógyszertárak száma szintén csökken, mely ugyancsak kistelepüléseken működnek.

A patikák forgalmának 62%-át adják a vényköteles termékek, melyek jó része támogatott - mondta el a szakember. A degresszív árrésmodell miatt a gyógyszertárak nettó árrés százaléka folyamatosan csökken, 2021-ben már 10% alatt volt. Ez azért nagy probléma, mert a vényköteles szerek teszik ki a forgalom nagyrészét, ugyanakkor a patikák oldalán egyre nagyobb kiesést jelent ezeknek a forgalmazása. Ez a folyamat egyre rosszabb helyzetet teremt.

Az elmúlt években sok egyéb tényező is sújtja a szektort, mint például az energiaválság. Átlagosan 200-300 ezer forint plusz költséget jelent havonta az energiaköltség a patikákban. Az infláció magas szintje szintjén gondot okoz, amelyet a bérek nem követnek le, így a vásárlóerő csökkenhet 2023-ban. A gyógyszer-kiskereskedelemben ez forgalomcsökkenést eredményez majd, ráadásul a gyógyszereken való spórolás a lakosság egészségét is fenyegetheti.

A gyógyszertárakat is sújtja a munkaerőhiány, a patikák nem tudnak lépést tartani az átlagbérek emelkedésével, illetve az inflációval. Az utánpótlás-hiány is jelentős gondot okoz, már nem olyan vonzó pálya a gyógyszerészet. A gyógyszertári asszisztensek képzése is nehezedett, ez is súlyosbítja a munkaerőhiányt.

Az elmúlt tíz évben továbbra is számos megoldatlan szabályozási probléma van (mint például az ügyeletek és a magisztrális készítmények díja), eközben az elmúlt években tovább nehezedett a patikák versenyképessége csökkent az online tevékenység korlátozásával.

A következő években a gyógyszertárak számának további, gyorsuló ütemű csökkenésére számítanak, a vásárlószám stagnálhat, a dobozszám azonban csökkenhet. A támogatott készítmények esetén tovább nő majd a dobozár, így az árrés tovább fog csökkenni. A NEAK támogatási arány tovább csökkenhet, az állami finanszírozás arányában szintén csökkenésre számítanak Zlinszky János szerint.

Mi lehet a megoldás?

A HGYSZ szerint megoldást jelenhet a jelenlegi problémákra a párbeszéd kialakulása az ágazaton belül és kívül a döntéshozókkal. Egységes, minden szektor számára megfelelő megoldásokat kell találni - a gyártói, nagykereskedelmi és kiskereskedelmi oldal együttműködésével. Biztosítani kell a gazdasági fenntarthatóságot, az árképzést át kell alakítani.

Erősíteni kell továbbá a kistelepülések gyógyszerellátását, és bővíteni kell a gyógyszertári szolgáltatások körét - hangzott el.

Aktuális kérdések a gyógyszerellátásban

A gyógyszerhiány egyre inkább a figyelem középpontjába kerül, ezt azonban a szektor különböző megoldásokkal folyamatosan kezeli. Ami a patikáknak kihívást jelent, az a pánikvásárlás, kiszámíthatatlan kereslet.

Megoldásra vár az internetes gyógyszerforgalmazás kérdése is. Hiszen a kiskereskedelemben egyre nagyobb súlyt képviselnek az online megoldások, a jelenlegi szabályozás azonban nem teszi lehetővé a szektor fejlődését ezen a területen, hanem még gátolja is azt.