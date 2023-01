Rejtélyes kór támadja a magyarokat: sokan nem ismerik a tüneteit, mégis rámehet az életük

A szerotonin, más néven 5-hidroxi-triptamin (5-HT), amelyet a "boldogsághormonok" között tartnakat számon, egy a szervezetben fontos szerepet betöltő neurotraszmitter - vagyis ingerületátvivő molekula. A szerotonint a központi idegrendszer és a gyomor-bél rendszer bizonyos sejtjei állítják elő, a hiánya pedig számos kellemetlen tünet okozója lehet. A szerotoninhiánynak hatása lehet az alvásra, az étvágyra, az emésztésre és általában a mentális és fizikai egészségre.

Szerotoninhiány kialakulhat, ha a szervezet nem képes azt előállítani, vagy nem tudja hatékonyan felhasználni a molekulát. A tudománynak egyelőre nincs biztos álláspontja annak kapcsán, hogy mi okozza egyes emberek szervezetében az alacsony szerotoninszintet. A szerotoninhiányra nincs még egyértelmű tesztelési módszer sem, ezekkel kapcsolatban még ok kutatás van folyamatban. Egyelőre az is vitatott, hogy a depresszió és más pszichés zavarok terén milyen szerepet játszhat. Az viszont biztos, hogy ez a vegyület a sok élettani folyamatot befolyásol.

Az eddigi kutatások kimutatták, hogy a szervezetben található szerotonin túlnyomó része – 95 százaléka – a gyomor-bél traktus (GI) nyálkahártyájában termelődik. A fennmaradó 5 százalékot az agy termeli, ahol neurotranszmitterként működik, vagyis információt továbbít az agyi idegsejtek (neuronok) között. Fontos szerepet tölthet be ez az anyag az ún. bél-agy tengelyben, mely egy kommunikációs csatorna a központi idegrendszer és az enterális vagy bélrendszer között. Az itt betöltött szerepének kutatása viszonylag új kutatási terület.

Azt viszont már tudjuk, hogy a gasztrointesztinális (GI) traktusban termelődő szerotonin egy része olyan fontos folyamatokat szabályoz a szervezetben, mint például az immunválasz, a csontfejlődés, az emésztés, vagy a szívműködés. Ezáltal a szerotoninhiány sok fizikai és pszichés tünetet okozhat, mely megnehezíti a mindennapokat.

A szerotonint boldogsághormonnak is nevezik az endorfinhoz, dopaminhoz, oxitocinhoz hasonlóan, melyeknek mind szerepük van a jó közérzet fenntartásában.

A szerotoninhiány tünetei

A Healthline cikke alapján a szerotonin hiánya okozhat szorongást, depressziós hangulatot, agressziót, impulzív viselkedést, álmatlanságot, és köze lehet a demenciához és a kognitív zavarokhoz. Az alacsony szerotoninszint különféle viselkedési és érzelmi állapotokhoz is kapcsolódik, olyanokhoz, mint a rögeszmés-kényszeres zavar (OCD), a pánikbetegség, az öngyilkos gondolatok, poszttraumás stressz szindróma (PTSD) vagy a szociális szorongásos zavar.

A szerotoninhiány ugyanakkor másként hathat különböző emberetek szervezetére a kutatások szerint. Például azok, akiknél nem fordult elő korábban depresszió, nem feltétlen lesznek ilyen tüneteik alacsony szerotoninszint mellett sem. Így a hajlamok bizonyos zavarokra valószínűleg szerepet játszanak abban, milyen tünetek jelentkeznek.

A kutatások szerint fizikai folyamatokban is nagy szerepe lehet a szerotoninnak, így az anyagcsere, alvás, véralvadás, energia egyensúly, emésztés, vércukorszint, szív- és májműködés, az immunválasz és fájdalomérzet terén. Így nem meglepő, hogy a szerotoninhiány számos fizikai tünet, betegség kialakulásában is szerepet játszhat, mint az elhízottság, cukorbetegség, szív-és érrendszeri betegségek, fáradtság, csontritkulás vagy a gyomor-bélrendszeri problémák.

Mi okozza a szerotoninhiányt?

A kutatások még nem derítették ki, pontosan mi áll az alacsony szerotoninszint hátterében, egyelőre csak állatokon végeztek vizsgálatokat ennek kapcsán. Egyes elképzelések szerint, a mikrobiomot vagy a bélbaktériumokat érintő stressz, betegség, helytelen táplálkozás miatt alakulhat ki zavar a szerotonin termelésében, hatékonyságában.

A szerotoninhiány hátterében olyan okok is állhatnak, mint a krónikus stressz, a táplálkozási hiányosságok, az emésztési problémák, bizonyos gyógyszerek szedése, hormonális változások, vagy a napfény hiánya. A kutatók szerint viszont a szerotonin alacsonyabb szintje nagyban összefügghet az adott szervezet működésével is.

A szerotonin hiányt, mivel a kutatások még gyerekcipőben járnak, nem szokták diagnosztizálni sem külföldön, sem Magyarországon. Általában a hiány okozta tüneteket kezelik anélkül, hogy tudnák, hogy az alacsony szerotoninszint vagy más áll a háttérben.

Milyen kezelés lehetséges?

Mivel általában nem vizsgálják a szerotoninszintet betegeknél, azokat a tüneteket kezelik, amelyeket a hiány okoz. Így lehetséges, hogy antidepresszáns, szorongásoldó gyógyszereket írnak fel, altatót, nyugtatót, emésztésjavító szereket, miközben a szerotonin alacsony szintje okozza a tüneteket.

A szerotonintermelés és -hatékonyság javítása érdekében érdemes lehet megpróbálkozni rendszeres sportolással, egészséges étrenddel, életmódváltással, szabad levegőn, napfényben töltött idővel a gyógyszerek helyett. Mivel azonban vizsgálat nélkül nem tudni biztosra, hogy a tapasztalt - elég széles spektrumon mozgó - tünetek hátterében a szterotonin alacsony szintje áll, lutri, hogy beválik-e.

Segíthetnek az 5-HTP étrendkiegészítők?

Magyarországon több cég is forgalmaz 5-HTP vagy 5-HTTP megjelölésű tablettákat, kapszulákat, melyek hatóanyaga jellemzően az 5-hidroxitriptofán. Amint a tájékoztatókban ígérik ez a vegyület szerotoninná alakul a szervezetben, így biztosítva a megfelelő szintet, csökkentve a szerotoninhiány okozta tüneteket. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézethez (OGYÉI) bejelentett étrendkiegészítők között is szerepel több készítmény, mely 5-HTP-t vagy 5-HTTP-t tartalmaz és ezt a termék nevében is feltünteti.

Mivel még egyelőre az sem világos, mi a pontos szerepe a szervezetben a szerotoninnak, illetve mely élettani folyamatokban milyen szerepet tölt be, valamint a hiánya kinél milyen tüneteket okoz, ezért az sem jelenthető ki, hogy a tabletták szedése megoldást jelenhet az alacsony szerotoninszintre. Ráadásul nem is jellemző, hogy ilyen vizsgálatot végeznének a szakemberek, aminek aztán célzott kezelése lehetne az étrendkiegészítő. Tehát ha valaki arra gyanakszik, hogy a korábban felsorolt tüneteinek hátterében szerotoninhiány állhat, akkor kipróbálhatja, elmulasztja-e azokat a tabletta szedése.

Csodát azonban nem szabad várni, ahogy semmilyen étrendkiegészítőtől! Komoly tünetekkel, súlyos betegséggel forduljunk orvoshoz, gyógyszerészhez!