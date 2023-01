Nemvárt függőségeket okozhat az alkohol: az ivással közelebb kerülünk ezekhez a betegségekhez

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Szerhasználatra és addiktív viselkedésre is hajlamosító géneket és génvariánsokat azonosított egy nemzetközi kutatócsoport az ELTE és a Semmelweis Egyetem vezetésével. A felfedezés nemcsak a korábbi eredményeket erősíti, miszerint a függőség genetikai meghatározottságú lehet, hanem azt is, hogy egyes gének egyszerre többfajta szenvedélybetegség kialakulásához is hozzájárulhatnak – olvasható a semmelweis.hu-n.

A korábbi tudományos publikációk elsősorban a génvariánsokat és egy bizonyos típusú addikció közötti összefüggést vizsgálták. Azonban egy új kutatás szakemberei most a szerhasználathoz köthető és másfajta függőségek széles spektrumát, és azok lehetséges kapcsolatát vizsgálták 32 génvariánssal. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A tanulmánysorozatban 3003 fiatal felnőtt potenciálisan addiktív viselkedési mintáit elemezték, többféle függőséget vizsgálva. A kutatók magyar középiskolákban, kollégiumokban és egyetemeken gyűjtöttek adatokat. A résztvevők életkora átlagosan 21 év volt, DNS mintát vettek tőlük, és egy kérdőívet töltettek ki velük. A kutatás során a résztvevőket az alkohol- és drogfogyasztási szokásaikról, illetve arról kérdezték, hogy milyen gyakran vesznek részt potenciálisan addiktív tevékenységekbe, mint pl. az internethasználat, videójátékozás vagy a közösségimédia-használat. Az már korábban bebizonyosodott, hogy a genetika szerepe jelentős a különböző függőségek kialakulásában. Az örökletesség az addikció esetében 50-70 százalékra tehető, a többi a környezeti hatásokon múlik. Jelen tudásunk szerint ez több száz génváltozat együttes konstellációját jelenti, azonban a legtöbb specifikus genetikai variáns és azok neurobiológiai szerepe még nem, vagy alig ismert. A jelenlegi elemzésben 29 összefüggést találtunk, melyek közül 9 maradt szignifikáns a statisztikai korrekció után is – mondta el Dr. Barta Csaba, a Semmelweis Egyetem Molekuláris Biológiai Tanszékének egyetemi docense, aki kifejtette, hogy ezek alapján az eredmények alapján egyes gének és variánsaik fogékonnyá tehetnek egy személyt bizonyos szerek használatára és más, potenciálisan addiktív viselkedésre is. Azaz az ezekkel a génváltozatokkal rendelkező emberek több típusú függőségre is hajlamosak lehetnek.

