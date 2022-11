Újabb csapás a magyar dohányosokra: durván megdrágulhat az e-cigi is

Már folyamatban van a dohánytermékekről szóló 2011. évi uniós irányelv aktualizálása. Magyarországon jövőre akár 700-800 forinttal is emelkedhet egy doboz cigaretta ára, emellett pedig a hevített dohánytermékek és az elektromoms cigaretta adóztatását is a hagyományos cigaretták adóterheléséhez kötnék. A Borsnak nyilatkozó dohányos olvasók álláspontja megoszlik arról, ez a drágulás elég-e ahhoz, hogy felhagyjanak a káros szenvedéllyel.

Nehéz időszak vár a dohányokra, ugyanis hamarosan brutálisan drágulhatnak a cigaretták. A KSH legutóbbi adatai alapján ma egy doboz cigaretta 1900-2000 forintba kerül, jövőre pedig akár 700-800 forinttal is emelkedhetnek az árak, így közel 3000 ezer forintba kerülhet majd 20 szál cigaretta.

„Már így is nagyon drága a cigi. Én próbáltam átállni a hevítettdohány-termékekre, viszont nekem nem jött be. Az a baj, hogy egy láncdohányos, bármennyit emelnek rajta, meg fogja venni. Én is sokallom érte azt a pénzt, de nem vagyok álszent, tudom, hogy úgyis meg fogom venni” – mondta a Borsnak Mariann.

Vannak azonban, akik úgy nyilatkoztak a lapnak, ha 700-800 forinttal emelkedik a dohánytermékek ára, akkor biztosan leteszi a cigit.

Az Európai Unió minimalizálni kívánja a dohánytermékek fogyasztását, és végső célja, hogy 2040-re dohánymentes nemzedék jöjjön létre. Éppen ezért tiltották be az ízesített, hevített dohánytermékek használatát, hogy megfékezzék a fiatal fogyasztók körében megugró keresletet.