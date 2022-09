Megdőlt a nagy multivitamin-tévhit: ezt jobb, ha tudod a drága patikai tablettákról

Beköszöntött az igazi ősz a záporokkal, zivatarokkal, köddel, talajmenti fagyokkal és hajnali hidegekkel. Ez egyben azt is jelenti, hogy megkezdődött a patikákban forróitalpor-szezon, rengetegen töltik fel most gyógyszerkészleteiket az őszi-téli időszakra. Ilyenkor, megelőzésként sokan kezdenek el C-, D- valamint multivitaminokat is szedni, hogy ellenállóbb legyen a szervezetük a fertőzésekkel szemben. Mennyit érnek azonban valójában ezek a tabletták? Tényleg csökkentik a szívbetegségek kockázatát? Mérséklik vagy épp növelik a rák kockázatát? Jótékonyan hatnak az agy, a szem egészségére? Vannak káros hatásaik? Mutatjuk a válaszokat a legfontosabb kérdésekre.

A multivitaminok, ha megfelelően szedi őket az ember, hozzájárulnak az egészségmegőrzéshez, azonban nem pótolják a megfelelő táplálkozást, illetve rosszul alkalmazva káros hatásaik is lehetnek. Ezért is fontos, hogy aki támogatni akarja az immunrendszerét az influenza és koronavírus szezon előtt és alatt, az ne találomra vegyen valamilyen táplálékkiegészítőt és kezdje el rutinból szedni. Akárcsak más pirulák esetén, a vitaminokat észszerűen, az ajánlásoknak és egyéni igényeknek megfelelően érdemes szedni.

Az egészségmegóvás érdekében az az elsődleges az őszi-téli időszakban, hogy lehetőleg ne csökkenjen a zöldség- és gyümölcsfogyasztásunk az évszakváltás ellenére. A megfelelő és változatos táplákozással el tudjuk látni szervezetünket a szükséges vitaminokkal, ásványianyagokkal. Fontos, hogy a különböző készítmények szedése nem váltja ki az egészséges táplálkozást, azonban a téli időszakban, vagy amikor szervezetünket jobban igénybe vesszük, érdemes multivitaminnal, vitaminokkal kiegészíteni az étrendünket - javasolta korábban Dr. Marjai Tamás, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének szakmai igazgatója lapunk kérdésére. Mivel télen nincs elegendő szezonális zöldség és gyümölcs, és D-vitaminból is kevesebb kerül a szervezetünkbe, érdemes lehet étrendkiegészítők útján pótolni a szervezet számára hasznos anyagokat.

Nem érdemes azonban sem túlzásba vinni a multivitaminok szedését, sem pedig nagyobb jelentőséget, gyógyhatást tulajdonítani nekik, mint amellyel valójában rendelkeznek. Sok tévhit kering ugyanis a multivitaminok szedése és hatása kapcsán, ezeknek nem érdemes bedőlni.

EZ IS ÉRDEKELHET Házi patika: ilyen alapvető gyógyszerek legyenek otthon ősszel a gyógyszeres dobozban Most, hogy beköszöntött az ősz, érdemes még most átnézni az otthoni gyógyszerkészleteket és feltölteni a házi patikát.

Mi a multivitamin?

Fontos tisztázni, hogy a multivitamin egy összefoglaló elnevezés, mely sokféle összetételű terméket jelölhet. Az egyik lényeges különbség "sima" vitaminok és multivitaminok között, hogy általában amíg egy vitamintabletta egyféle hatóanyagot tartalmaz nagyobb dózisban, addig a multivitaminok vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek keverékei, ezekből kisebb mennyiséget tartalmaznak. Az összetétel tehát sokféle lehet terméktől függően, így amikor multivitaminokról beszélünk, akkor nem egy konkrét termékről, hanem termékek összességéről van szó.

A leggyakrabbak pirula, tabletta és kapszula formájában kaphatók, azonban előfordulnak rágótabletta, por, gumivitamin, cukorka, folyadék és pezsgőtabletta formájában is. Minden készítménynek megvan a saját adagolási előírása, ezt érdemes elolvasni és alkalmazni. A készítmények megvásárolhatók patikákban, drogériákban, de akár élelmiszerboltokban, vegyesboltokban, herbáriákban, benzinkutakon és más üzletekben is előfordulhatnak. Mivel a legtöbb multivitamin néhány kivételtől eltekintve nem minősül gyógyszernek, online is sok helyen elérhető.

Mit tartalmaznak a multivitaminok?

A szervez számára nélkülözhetetlen 13 vitamin - A-vitamin, B-vitaminok, C-vitamin, D-vitamin, E-vitaminok, K-vitamin - és nagyjából 15 féle ásványi anyag. Az ásványi anyagok közt megkülönböztetünk makro- és mikroelemeket. Makroelemekből a szervezetnek nagyobb mennyiségre szüksége, mint a kalcium, foszfor, magnézium, nátrium, kálium, klorid és kén. A mikroelemekből, mint a vas, mangán, réz, jód, cink, kobalt, fluor és szelén, csak kisebb mennyiség szükséges.

A multivitaminok tartalmazhatnak továbbá nyomelemeket, gyógynövény hatóanyagokat, aminosavakat és zsírsavakat, más tápanyagokat valamint olyan segédanyagokat, amelyek segítik a felszívódást, vagy a készítmény megfelelő állagáért felelősek.

Multivitamin és szívbetegség

Bár sokan úgy hiszik, a multivitaminok folyamatos szedésével csökken a szívbetegségek kialakulásának kockázata, erre nincsenek egyértelmű bizonyítékok. A Healthline cikke szerint amíg egyes tanulmányok azt sugallják, hogy a multivitaminok csökkentik a szívroham kockázatát, más kutatások nem mutattak ki összefüggést. A Physicians’ Health Study II például több mint 14 000 középkorú férfi orvos esetében vizsgálta a napi multivitamin-szedés hatásait több mint egy évtizeden keresztül: nem mutattak ki csökkenést a szívinfarktus és a stroke előfordulása vagy a szívbetegség következtében történt elhalálozások számában.

Más tanulmányok találtak összefüggést: a hosszan tartó folyamatos multivitamin-szedés nők esetében csökkentette a szívbetegség következtében történt halál kockázatát. Ez csak néhány példa, összességében a témában született tanulmányok kapcsán az mondható el, hogy a bizonyítékok vegyesek, ezért nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a multivitamin valóban képes csökkenteni a kockázatot a szívbetegségekre.

Multivitamin és rák

Hasonló a helyzet, mint a szívbetegségek esetében a rákkal összefüggésben is. Megoszlanak a tanulmányok azzal kapcsolatbna, hogy a multivitamin szedése csökkenheti-e a rák kialakulásának kockázatát, vagy nincs ilyen hatása. Egyes tanulmányok szerint férfiak esetén szignifikánsan csökken a rák kockázata multivitamin szedése esetén, míg más kutatásokban nőknél és férifiaknál is kimutatták a jótékony hatásait. Vannak azonban olyan tanulmányok, amelyek nem találtak semmilyen összefüggést.

Milyen előnyös élettani hatása lehet még a multivitaminoknak?

A multivitaminoknak még általában az agy és a szem egészsége kapcsán szoktak jótékony hatást tulajdonítani. Kisebb kutatások eredményei szerint idősebbek esetében a multivitamin-szedés javíthatja a memóriát, csökkentheti a szorongás és depresszió tüneteit, javíthatja a közérzetet. Más tanulmányk szerint nincsenek hatással a kedélyállapotra, vagy mentális egészségre.

Egyes tanulmányok arra is találtak bizonyítékot, hogy az antioxidáns vitaminok és ásványi anyagok segíthetnek megelőzni a makula degeneráció kialakulását, illetve lassíthatják az állapot romlását. Ezenkívül a multivitamin szedése csökkentheti a szürkehályog és más szembetegségek kialakulásának kockázatát.

Lehet-e káros a multivitamin szedése?

Vannak bizonyos esetek, amikor és ahogyan nem érdemes ilyen készítményeket szedni. Az ajánlott adagolás betartása nagyon fontos, hiszen akárcsak más készítményeket, a multivitaminokat is túl lehet adagolni. Bár nem feltétlenül vannak azonnali súlyos következményei, okozhatnak problémákat. A D-vitamin mérgezés ritka, és többnyire nem multivitamin-szedés következtében alakul ki, az A-vitamin mérgezés valamivel gyakoribb.

A várandósoknak érdemes különösen odafigyelniük az A-vitamin bevitelre, mert a túladagolás veleszületett rendellenességekért lehet felelős a kisbabáknál. A dohányosoknak szintén érdemes kerülniük a túlzott bétakarotin és A-vitamin fogyasztást, mert az növelheti a tüdőrák kockázatát.

A vitaminok és ásványianyagok túladagolása nemcsak úgy lehetséges, hogy túl sok tablettát veszünk be, hanem hogy például gyümölcsnap mellett is magas dózisban szedünk még étrendkiegészítőt is. Tehát a táplálkozásunk változására is érdemes figyelni, és az alapján bevenni a napi multivitamin adagot. Sőt, a napi beviteli ajánlások eltérők lehetnek nők és férfiak esetén is, ezt is figyelembe kell venni.

Egyes ásványianyagok és egyéb összetevők túladagolása is okozhat kellemetlen tüneteket: gyomorbántalmakat, székrekedést, hasmenést, hányást, ájulást. A multivitamin túladagolás azonban ritka. Egészséges felnőttek számára általában nem jár semmilyen káros hatással a szedésük megfelelő mennyiségben.

Idősebbek, illetve bizonyos életmódot folytatók (pl. vegánok) számára még ajánlott is lehet a magasabb adag multivitamin szedése az ajánlottnál, azonban a pontos adagolásról ilyen esetben érdemes szakemberrel egyeztetni.

Összefoglalva, a multivitaminok hasznosak lehetnek, főként az őszi-téli időszakban, amikor nincs lehetőség annyi friss gyümölcsöt és zöldséget fogyasztani. Azonban nem feltétlenül van összefüggés a komoly betegségek (szívbetegség, rák) kockázatának csökkenése és a multivitamin szedése között. Az egyéni igényekhez mért adagolásnak megfelelően szedve káros hatása nincsen.