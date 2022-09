Mi az a fitymaszűkület? Tudd meg, hogyan történik a fitymaszűkület gyógyítása, mit tehetsz ellene!

Ma már nem kell aggódni a fitymaszűkület miatt sem – a fitymaszűkület kezelése jóval egyszerűbb, mint azt gondolnád! Mi az a fitymaszűkület, betegség-e a fitymaszűkület, vagy normálisnak mondható jelenség? Hogyan történik a fitymaszűkület gyógyítása műtét nélkül, és ha nem tudjuk elkerülni, mi a teendő fitymaszűkület műtét után?

Cikkünkben minden fontos tudnivalót elárulunk a fitymaszűkület kapcsán: mi a fitymaszűkület, a fitymaszűkület hány éves korig normális jelenség és mit kell tenni kóros elváltozás gyanúja esetében? Hátra szabad húzni a fitymát erőszakkal, vagy mindenképpen menjünk orvoshoz? A fitymaszűkület milyen orvos hatáskörébe tartozik, egyáltalán milyen a fitymaszűkület megítélése orvosi szemmel? A fitymaszűkület kezelése házilag is megoldható, vagy mindenképpen szükséges a fitymaszűkület műtét? A fitymaszűkület mikor válik veszélyessé?

Mi az a fitymaszűkület?

A fityma egy, a pénisz védelmét szolgáló szerv, ami normális esetben az erekció során hátra húzódik, kézzel könnyedén mozgatható. A fitymaszűkület alapvetően nem tartozik a betegségek közé, mindössze egy olyan állapotról van szó, amikor a „fityma” nevű előbőr nem húzható vissza a péniszen a „makk” mögé. Amennyiben fitymaszűkület áll fenn, a férfi erekciója fájdalommal jár, a fityma feszülése a bőr és a makk gyulladását, bizonyos esetekben egyéb szövődményeket eredményezhet.

Veszélyes a fitymaszűkület?

Alapvetően nem, azonban mindenképpen szükséges figyelemmel kísérni, ugyanis az extrém fitymaszűkület során a vizelet nehezen juthat ki a szervezetből, a fityma lufiszerűen felfúvódhat vizelés közben. A fitymaszűkület egyik szövődménye a paraphimosis (görög eredetű kifejezés, jelentése: szájkosár), amikor a fityma teljesen összezárul a makk körül.

A fitymaszűkület mikor normális, mikor nem?

A fityma születésünkkor a makkhoz van tapadva, olykor azonban ez az állapot tovább is fennmarad – hogy meddig tekinthető a fitymaszűkület normálisnak, hány éves kortól várható el a fityma teljes visszahúzhatósága, még a szakembereket is megosztja. Általános nézőpont szerint a fitymaszűkület gyermekkorban teljesen normális jelenség, csecsemő- és óvodás korban nem is szabad kísérletezni a fityma visszahúzásával, hiszen a szerv erre csak később válik alkalmassá. A fitymaszűkület normál esetben 7 éves korig magától elmúlik (a kisfiúk elintézik maguknak a fityma helyes felhúzását, a bőr kitágítását), ritkábban a fiúk tinédzser koráig is fennállhat a fitymaszűkület.

A fitymaszűkület okai közé tartozhatnak betegségek is, leggyakrabban balanitisz miatti hegesedés. A probléma meglehetősen könnyen diagnosztizálható, ugyanis a fitymanyíláson hegek találhatók. A felnőttkori fitymaszűkület is gyakori: habár ilyenkor a fityma többnyire akadálymentesen visszahúzható, a szexuális aktus fájdalommal járhat – ilyen esetekben is érdemes ellátogatni az orvoshoz.

A fitymaszűkület milyen orvos hatáskörébe tartozik?

A pénisszel kapcsolatos panaszokkal urológus szakorvoshoz kell fordulnunk, ám a problémát elmondhatjuk háziorvosunknak is, aki elirányít a megfelelő helyre és ellát a szükséges tanácsokkal.

Mik a fitymaszűkület tünetei?

A fitymaszűkület tünetei jellegzetesek, azonban minden esetben más a fitymaszűkület súlyossági foka: nem súlyos a fitymaszűkület, ha a fityma teljesen visszahúzható, ám a makk mögött szoros (ilyen esetekben általában elég a fitymanyújtó gyakorlat), ennél valamivel súlyosabb a fityma részleges összenövése. Az igazi probléma akkor kezdődik, ha a fityma csak részlegesen visszahúzható (épp csak a húgycsőnyílás van ki a fityma alól); enyhe visszahúzhatóság esetén már semmi sem látszik ki a fityma alól, súlyos esetben pedig egyáltalán nem lehet a fitymát visszahúzni.

Hogyan történik a fitymaszűkület gyógyítása?

A fitymaszűkület gyógyítása céljából 2 járható alternatíva ismert: az egyik a fitymaszűkület kezelése házilag, szteroidos fitymanyújtó/fitymatágító krémmel + házi nyújtógyakorlatokkal. A másik opció a fitymaszűkület kezelése szempontjából a fitymaszűkület műtét, ami történhet egy kisebb bemetszés formájában, vagy teljes fitymaeltávolítással is (körülmetélés).

Mi a teendő fitymaszűkület műtét után?

Bizonyos esetekben, például, ha a fityma egyáltalán nem hátrahúzható, vagy ha állandó problémát okoz a vizelésben vagy a szexuális aktusok kivitelezése során, szükség lehet a fitymaszűkület műtétre. Aggodalomra semmi ok: a fitymaszűkület műtét egy „kisműtétnek” számít, nem veszélyes a beavatkozás, a szike csupán a bőrt érinti, a pénisznek nem esik bántódása.

A fitymaszűkület műtét után (a beavatkozás mértékétől függően) általában 1-4 hétig kell óvni a sebet a fertőzésektől, és gyulladásgátló, hegedést elősegítő készítményekkel kenni. A fitymaszűkület műtét után ajánlott kerülni a kádfürdőzést és a strandolást! Amint a seb begyógyult, a páciens újra élhet szexuális életet, immár szűkület- és fájdalommentesen.