Megszólalt Zacher Gábor: ideje elővenni a maszkokat, ősztől jöhet az újabb hullám

Zacher Gábor maszkban érkezett a Reggeli stúdiójába, hogy másokat is arra buzdítson, hogy zárt terekben kezdjék el ismét hordani azt. A sztártoxikológus a műsorban aggodalmának okairól is beszélt.

A hatvani kórházban napi 7-8 covid pozitív beteg kerül hozzánk, ami az ottani beteglétszámhoz viszonyítva elég sok. Közülük minden nap legalább egyet fel kell venni az osztályra. Nem azért, mert a covid fertőzés olyan súlyos, hanem az egyéb betegségei mellett veszélyes lehet

– mondta a szakértő, aki nemrég – a negyedik oltása után – maga is elkapta a vírust, de nagyon enyhe tünetekkel vészelte át, csupán az orra folyt.

Zacher Gábor jósolni ugyan nem mert, de az adatok alapján szerinte az látszik, hogy ősszel újabb hullám várható, kérdés, hogy ez lesz-e akkora, mint az előző. A szakértő szerint „van még elég betű a görög abécében”, újabb variánsokra is számítani lehet, hiszen Ázsiában és Afrikában bőven vannak még országok, ahol rendkívül alacsony, mindössze 10 százalék körüli az átoltottság. A szakértő azt is elmondta, mindekit, aki még nem tette arra biztat, hogy adassa be magának a harmadik oltást, a rizikócsoportokba tartozóknak pedig javasolja a negyedik felvételét is.