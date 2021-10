Üzent az oltatlanoknak Zacher Gábor: főképpen őket látja viszont az intenzíven

Zacher Gábor, Jakab Ferenc és Szekanecz Zoltán voltak a vendégek a KOVIDők Facebook-oldal eseményén, ahol kifejtették véleményüket a negyedik hullám veszélyeiről. Kiderült, hogy mindenkinek érdemes felvennie a harmadik oltást, nincs olyan, hogy magas antitestszám. Arra kérik az embereket, higgyenek az oltást fejlesztő kutatóknak és adassák be maguknak a koronavírus elleni vakcinát.

Két hete még nagyon optimista voltam, hogy relatív könnyen megússzuk a 4. hullámot, de ma már nem annyira, látva a fertőzöttek meredeken emelkedő számait – mondta Jakab Ferenc pécsi virológus a KOVIDők csütörtök esti élő adásában.

A szakember kifejtette: jelenleg nem lehet tudni, mikor tetőzik a járvány negyedik hulláma, aki ezt most bemondja, annak jósgömbje van vagy tarot kártyát használ. Bár a számok hasonlóak, de nagy különbség van a tavaly őszi időszakhoz képest. A delta minimum 5-ször gyorsabban terjed, viszont az emberek 60 százaléka már be van oltva. Nem is az számít, hányan kapják el a betegséget, arra kell koncentrálni, hogy hányan kerülnek kórházba.

Zacher Gábor toxikológus, mentőorvos és sürgősségi szakorvos elmondta: egyik oltás sem 100 százalékos, előfordulhat, hogy nem véd teljesen. Azt látják, hogy egyre több fiatal kerül kórházba, az időseket viszont súlyosabban érinti a megbetegedés.

Elsősorban az oltatlanok vannak veszélyben, erre a mostani 60 százalékos átoltottságra nem nagyon lehetünk büszkék. Nagyjából 7-8 oltatlanra jut egy oltott a súlyosabb esetek körében

- mondta Zacher.

Szekanecz Zoltán a beszélgetésben azt mondta, hogy azok is egyeztessenek a háziorvosukkal, akik a betegséget enyhe tünetekkel vészelik át, mert fontos, hogy ne súlyosbodjanak a tünetek. Szerinte a Covidot az elején lehet megfogni, az első 5-7-12 napban dől elő, hogy később mennyire lesz súlyos a betegség. A harmadik oltás kapcsán a szakemberek egyetértettek abban, hogy mindenkinek ajánlott:

Tartsd szárazon a puskaport és magasan az antitestszintet! Túl magas antitestszint nincs

- üzente Jakab Ferenc, aki szerint senki ne dőljön hátra, mert megkapta a második oltását, mert néhány hónap után drasztikusan csökkenni kezd az antitestek száma. A sejtes immunitás persze ott van, de egy olyan variáns, mint a delta, könnyebben kötődik az emberi sejtekhez és hamarabb tud bajt okozni a tüdőben.

A pécsi tudós kifejtette, a társadalom a bizalomra épül. Megbízunk a fodrászunkban, amikor hajfestéket készít, az ügyvédünkben egy-egy bonyolultabb ingatlanvásárlásnál,

de ha a kutató azt mondja, hogy itt van a vakcina, add be, megvéd, akkor miért nem hisznek neki? Szerte a világon kutatók százezrei, milliói azon dolgoznak, hogy az embereket megvédjék, könyörgöm, higgyünk nekik, és adjuk be az oltást!

A teljes beszélgetést itt lehet visszanézni: