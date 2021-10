Halálos kór fenyegeti az idősödő magyarokat: 10-ből 4-en semmit nem tesznek, sokan meghalnak

Magyarországon 10-ből négy 50-69 év közötti nő nem jár rendszeresen mammográfiai szűrővizsgálatra. Ez az arány a 8. legrosszabb az EU-ban. Ez pedig azért különösen veszélyes, mert hazánkban a nőket érintő rákos megbetegedések negyedéért az emlőrák felelős, amit viszont, ha időben észlelnek, szinte teljesen gyógyítható lenne.

A legutóbbi hivatalos adatok szerint 2019-ben az 50-69 év közötti Európai Uniós nők kétharmada (66%) számolt be arról, hogy az előző két évben mammográfiás vizsgálaton vett részt – derült ki a ’European Health Interview Survey-ből’. Az EU-ban tehát átlagosan 10-ből majd 7 nő komolyan veszi a szűrővizsgálatok fontosságát. Igen ám, de az egyes országok prevenciós kedve igencsak eltér egymásétól.

Így például a két éllovas északi országban, Svédországban és Finnországban a megkérdezett, legveszélyeztetettebb korban lévő nők több mint 90 százaléka volt szűrővizsgálaton az elmúlt 2 évben. Svédországban egyenesen 95,2 százaléknyian vallották ezt, de Finnországban is 92,3 százalékos arányt mértek.

Szintén az élen végzett Dánia is a maga 82 százalékával, de nem sokkal maradt le a dobogóról Portugália sem, ott is 80 százalék fölötti volt az arányszám, egészen pontosan 81,1 százalék. Az éllovas országokban tehát elmondható, hogy a veszélyeztetett korú nők közül 10-ből legalább nyolcan, de van ahol majdnem 10-en rendszeresen járnak szűrővizsgálatokra. Nem mindenhol van ez azonban így.

Az összesített EU-s listán ugyanis jól látszik, hogy bőven akadnak olyan nemzetek, amelyek nem érik el az EU-s átlagot. Ilyen ország Magyarország is, hazánkban ugyanis csak az 50-69 évesek 60 százaléka volt az elmúlt 2 évben mammográfiai vizsgálaton.

Összetettben ez a 8. legrosszabb aránynak minősül.

Ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a legveszélyeztetettebb korosztályú magyar nők közül csupán 10-ből 6-an foglalkoznak minőségben is a prevencióval. Ez pedig nagyon veszélyes, főleg annak tudatában, hogy az emlőrák korán felfedezve csaknem teljesen gyógyítható, ráadásul úgy, hogy a korai stádiumban nagyobb az esélye annak is, hogy az emlőket is meg tudják menteni.

Ehhez képest még Magyarországnál is bőven vannak, akik rosszabbul teljesítenek. Egészen pontosan 4 olyan EU-s ország is van, ahol 50 százaléknál is kevesebb a preventív vizsgálatokra járók aránya. Ezek sorrendben: Lettország, Észtország, Bulgária, Románia. Romániában ráadásul annyira súlyos a helyzet, hogy az 50-69 éves nők mindössze 9,2 százaléka volt az elmúlt 2 évben mammográfiai vizsgálaton. Ez 10-nőből még egyet sem jelent.

Rengetegen halnak bele Magyarországon

A Magyar Rákellenes Liga adatai szerint a világon szinte sehol máshol nem halnak meg annyian rákban, mint Magyarországon. Ráadásul a nőknél egyértelműen az emlőrák dominál, az összes megbetegedés negyedét ez teszi ki. Ezt követi a vastagbél és a tüdő. Fontos kiemelni, hogy a szakértők szerint a rendszeres önvizsgálattal és szűrővizsgálatokon való részvétellel a halálos kimenetelű esetek nagyjából egyharmada megelőzhető lenne.