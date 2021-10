Újfajta függőség rabjai a magyarok: még nem késő leszokni, így vághatsz bele

Egy átlagos felnőtt 15 percenként ellenőrzi a telefonját, és naponta több, mint 7 órát tölt képernyő előtt. A népszerű közösségi média platformok személyreszabott hírfolyamokkal teszik a felhasználót függővé, a telefon színei pedig szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy alig tudunk megszabadulni az eszköztől. Tényleg ennyire durván függők lettünk?

Terjed a kütyü-para, egyre többen szenvednek mentális betegségekben, függőségben a telefonjuk miatt. A rengeteg értesítés, az élénk színek, és a sok információ dopaminnal árasztja el agyunkat, és egyre nehezebb letennünk a telefonunkat.

Larry Rosen, pszichológus a CNBC-nek elmondta, hogy értesítések nélkül is kevesebb, mint 15 perc telik el, mielőtt már megint a kezünkbe lenne a telefonunk.

Szorongunk, ha nem ellenőrizzük a telefonunkat, laptopunkat, mert attól félünk, hogy lemaradunk valamiről.

Rosen kutatásai arra is rámutattak, hogy a folytonos telefonozás, közösségi média használat nem csak szorongást okoz, de hatással lehet arra is, hogy mennyire tudunk figyelni, koncentrálni. Azonban nem csak az időnket pazaroljuk közösségi médiára, hiszen ez a rossz szokás hat a közérzetünkre és mentális egészségünkre is, sőt függőséget is okozhat. Kutatók még most is próbálják kitalálni, hogy mi a hosszútávú következménye annak, ha túl sokat foglalkozunk közösségi médiával, okostelefonunkkal.

Éppen ezért ideje felszámolni a telefonfüggőségünket, amelyre pár jó tippel te is képes lehetsz! Rosen kiemelte, hogy az első, és legjobb lépés az, ha ütemezzük, hogy mikor nézünk rá a telefonunkra. Ez lehet 15 perc, majd fokozatosan növelhetjük az időkorlátot. Ezzel nem csak hogy kevesebbet telefonozunk majd, de amikor időt szánunk rá, akkor gyorsabban és hatékonyabban tudunk válaszolni az üzenetekre is. Jó megoldás az is, ha az értesítőket teljesen kikapcsoljuk. Telefonunk rezgése, a fény felvillanása gyors dopamint biztosít agyunknak, és ezért egyből odakapunk, hogy megnézzük mi történt.

Egy egyszerű beállítás módosítással azonban csak akkor kapunk értesítőket, amikor erre nekünk is van időnk. Ez mellett törölhetjük a készülék kezdőlapjáról azokat az applikációkat, amelyek tényleg elvonják a figyelmünket, de szűrhetjük is azt, hogy melyik alkalmazás küldhet nekünk értesítést.

A kutatók, szakértők szerint telefonunknak semmi keresnivalója nincs az ágyunk körül. Kapcsoljuk ki éjszakára az értesítéseket, és töltsük a telefont messzebb, így akadályozva hogy a telefonunk legyen az utolsó, és reggel az első dolog amit használunk.

Fontos megszabadulni az olyan dopamin generátoroktól is, mint a villogó fények, értesítések, hang, ami a telefonunk bekapcsolásakor jelentkezik.

A Quick and Dirty tips mindemellett még azt ajánlja azoknak, akik durván telefonfüggők lettek, hogy váltsák át a telefon színeit szürkére. A hirtelen fény, valamint a színes ikonok ugyanis, mintegy jutalomként hatnak az agyra, ráadásul a színek élénkebbek mint körülöttünk, amitől szintén sokáig ragadunk a képernyő elé. Szürke tiszta háttérrel, és fekete-fehér ikonokkal azonban az agyunk gyorsabban ráun a telefonra.

Nem csak mentálisan merít ki

Ha a függőség nem elég ok arra, hogy letedd a telefonodat, akkor gondold át azokat a mellékhatásokat, amelyek a sok telefonozás, kütyüzés következtében törhetnek rád. Lapunk korábban írt arról, hogy sok felhasználó depresszió közeli állapotba kerül csak azért, mert kevés pozitív visszajelzést kap a közösségi média platformokon. A szakértők a betegséget DFRAG, azaz Digitális Fragmentáció szindrómának nevezték el.

Az, hogy milyen más negatív következményekkel jár a sok kütyüzés megfejeli azt, hogy többet is költünk miatta, hiszen a telefonunkon a személyreszabott reklámokat követve sokkal gyorsabban vásárolunk,mint valaha.

Rengeteg olyan trükk létezik, amit a nagy cégek vetnek be a felhasználók ellen, azért, hogy felhívják a figyelmedet olyan termékekre, árucikkekre, amikre amúgy nincs is szükséged.

A folyamatos kütyünyomkodástól pedig az agyad is ellustul, nem hoz döntéseket, inkább mindig a könnyebb utat választja, tompítja a gondolkodásunkat. A túl sokat mobilozóknak, illetve azoknak, akik nem képesek nemet mondani a virtuális világnak, csökken az impulzusokat kontroláló képességük is, ezért könnyebben szoknak rá a dohányzásra, egészségtelen étkezésre, azonban hosszú távú terveik sem nagyon vannak,és a pénz is gyorsabban csúszik ki a kezük közül. Ebből is láthatjuk, hogy a telefonfüggőség csak a jéghegy csúcsa, és rengeteg negatív mellékhatással járhat az, ha nem tudunk elszakadni a készülékünktől.