Itt a legfrissebb COVID-teszt kisokos: milyen vizsgálat kell utazáshoz, oltási igazolványhoz?

A delta variáns terjedésével ismét aktuálissá vált a koronavírus - tesztelés. Hazánkban is több fajta teszt érhető el, azonban nem mindegyik megbízható. Milyen koronavírus-teszt kell a védettségi igazolványhoz? Mennyibe kerülnek a tesztek?

Nem ért még véget a járvány, sőt, a fertőzőbb delta variáns egyre több embert érint. A védőoltás mellett a tesztek is segíthetnek a megelőzésben, ellenőrzésben, így továbbra is érdemes tesztelni, amennyiben tüneteket észlelünk magunkon, vagy kapcsolatba léptünk olyan emberrel, akiről kiderült, hogy koronavírussal fertőzött. A járvány kezdete óta azonban sok dolog változott, többek között a tesztek is elérhetőbbek, gyorsabbak és olcsóbbak.

A Huffpostnak Stan Spinner a texasi gyermekgyógyászati klinika tiszti főorvosa beszélt a tesztekről, és azok hatékonyságáról. Jelenleg hazánkban is több fajta tesztből választhatunk, de nehéz eldönteni, hogy melyik a legmegbízhatóbb.

Tesztek közül a legmegbízhatóbb, és egyben a legdrágább a PCR teszt, amelyet orrból, és torokból vett mintán végeznek el a laboratóriumi szakemberek.

A teszt kifejezetten a kórokozót mutatja ki a szervezetben, ehhez orr-és nyálkahártyáról szükséges mintát venni, majd ezen egy kémiai, fizikai eljárással lefuttatni.

A hazánkban is elérhető tesztet magánúton is elvégezhetjük különböző klinikákon, ennek ára 15-18 ezer forint között mozog, és az eredményt akár pár órán belül meg is kaphatjuk. Utazáshoz, védettségi igazolványhoz erre a tesztre van szükség.

Ezen kívül elérhető még a gyors antigén teszt, ami nem annyira megbízható, mint a PCR változat, mivel sokkal magasabb koncentrációban kell, hogy jelen legyen szervezetünkben a vírus ahhoz, hogy a teszt érzékelje azt. Ez az opció hazánkban olcsóbb, mint a PCR teszt, 7-10 ezer forint, bár az egészségügyi szakértő hozzátette, hogy ez a módszer inkább ellenőrzésre alkalmas. A tesztet hazánkban elfogadják, azonban utazáshoz kevés lehet.

Ennél megbízhatóbb, és precízebb az antitest, vagy szerológiai teszt, amely vérből mutatja ki, hogy a páciens átesett-e a koronavírus fertőzésen, vagy sem.

Egy hét elteltével, ahogy elkaptuk a betegséget még nem annyira pontos a teszt, azonban három hét elteltével sokkal biztosabban kimutatja a betegség nyomait.

Ez a teszt hazánkban is kedvelt, hiszen védettségi igazolványt is kaphatunk ezáltal, a teszt ára a magánklinikákon 7-11 ezer forint között mozog, az eredményt pedig már 3 napon belül kézhez kaphatjuk. Amennyiben van védettségi igazolványunk, úgy ez az eredmény feltüntethető abban is.

A laboratóriumban végezhető tesztek mellett az otthoni tesztelésre alkalmas felszerelések, mintagyűjtő készletek is elérhetőek a hazai gyógyszertárakban, webshopokban, változó áron, azonban az otthon elvégzett opcióval nem kérhetünk védettségi igazolványt és nem is utazhatunk. Az otthon végezhető teszteknél a mintát mi magunk vehetjük fel, és ezt küldhetjük el a szakembereknek. Nyálmintával működő verziót is vásárolhatunk, azonban fontos kiemelni, hogy ezek a nem annyira megbízhatóak, mint társaik, és inkább csak saját ellenőrzésre alkalmasak. A szakember azonban hozzátette:

Hasznos ez a módszer is, abban az esetben, ha nem tudunk elmenni teszteltetni, viszont szeretnénk megtudni, hogy betegek vagyunk-e.



Mikor menjünk tesztelni?

Mivel a delta variáns azt is megfertőzheti, aki már megkapta a védőoltást, valamint azok sem védettek, akik már átestek a koronavírus - fertőzésen, így érdemes odafigyelni. Amint érzékeljük a koronavírus tüneteit magunkon, illetve kapcsolatba kerültünk olyan emberrel, aki koronavírusos, úgy azonnal érdemes tesztelni, és elkezdeni a karantént.

mivel a delta variáns sokkal fertőzőbb, így fontos, hogy amint észleljük a tüneteket, menjünk el tesztelni.

-tette hozzá Spinner.