Súlyos látlelet a magyarok alvási szokásairól: néhány egyszerű rutinnal elkerülhető a baj

A KSH beszámolója szerint a magyarok 60 százaléka panaszkodik fáradtságra, 40 százalékuk szenved alvászavarban. Érthető, hogy a túlhajtott és a pandémia alatt a szokásosnál is stresszesebbé vált magyar dolgozók alig várják a hétvégi pihenést. Sokszor viszont nem a legjobb módszereket választjuk a hétvégéink szervezésében, ami az amúgy is hajtós hétköznapokra is rányomhatja a bélyegét. A Pénzcentrum utánajárt az 5 leggyakoribb hibának, amit a magyarok a hétvégi napjaik elején vétenek.

Az otthoni munkavégzésre való átállással munkánk és a magánéletünk is egybemosódott, ráadásul a világjárvány hatalmas bizonytalanságot költöztetett a magyarok lelkébe. Mindezek miatt az emberek, különösen a dolgozók egyre kimerültebbek, ez pedig a hét közben kapkodáshoz, hosszú távon pedig többek közt alvászavarokhoz vezet. A KSH szerint a helyzet már egészen drasztikus, a magyarok 60 százaléka panaszkodik fáradtságra, 40 százalékuk szenved alvászavarban, és kb. egyharmaduk érzi úgy, hogy az élete kilátástalan. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mire eljön a hétvége a legtöbben alig várjuk a pihenést. A helyzetet pedig manapság rengeteg magyarnál a népbetegséggé vált kiégés is súlyosbítja. Érthető tehát, hogy a hétvégénk eltöltésének fókuszába az eddigieknél is dominánsabb módon a feltöltődés, a kikapcsolódás és a pihenés került. A pihentető hétvégék jelentőségét pedig nem érdemes alábecsülni. Egy jól kigondolt hétvégi reggeli rutin fenntartása ugyanis az egész következő hetünk menetét és hangulatát megalapozhatja. Ezt szem előtt tartva a Pénzcentrum most megmutatja, mi az öt leggyakoribb hiba, amit a magyarok vétenek a szabadnapjaikon és azt is, hogy alakíts ki egy valóban egészséges reggeli rutint, aminek hatása nem üt vissza a hét többi napján sem. 1. hiba: Túl sokat alszunk Az egyik legcsábítóbb dolog a hétvégében, hogy addig alhatunk, ameddig csak jólesik. Egyes szakértők azonban nincsenek meggyőződve róla, hogy a megszokott alvási ciklusunk kitolása az általános jóllétünkre is jó hatással lenne. Kutatások is igazolták, hogy az alvási és ébrenléti időnkben történt jelentősebbnek mondható változások a kevésbé egészséges szokások kialakulásának kedveznek. Más tanulmányok pedig arra is rámutattak, hogyha alvási szokásainkat nagy mértékben változtatjuk a hétvégéken a hétköznapihoz képest, az hosszú távon fáradékonyabbá és aluszékonyabbá tehet minket. Ha túlaludjuk magunkat a hétvégén, a következő este nehezebb lesz álomba szenderülnünk. Egyszerűen azért, mert nem vagyunk fent eleget ahhoz, hogy rendesen beálmosodjunk - Árulta el a HuffPostnak Shelby Harris klinikai pszichológus, aki bevallása szerint igyekszik tartani is magát saját tanácsaihoz és hétvégénként is fent van már reggel hat körül. Túlaggódni azért nem kell, ugyanis a legtöbb kutató szerint a hét közbeni enyhébb alvásmegvonásnak hatásai sem igazán drasztikusak. Egy tanulmányban például a korábbi halálozás tekintetében vizsgálták az emberek alvási szokásait és arra jutottak, hogy a hétköznapi korán kelést a hétvégén kompenzálók semmivel nem haltak előbb, mint a kiegyensúlyozott alvók. A hosszú távú kialvatlanságtól szenvedők ellenben igen, úgyhogy ezt is érdemes szem előtt tartani. 2. hiba: Nem egy pohár vízzel kezdjük a napot Nagyon fontos hidratálódással kezdeni a reggeleinket.Különösen akkor, ha előző este vízen kívül mást is iszogattunk. Érdemes ezért legalább egy pohár vizet meginnunk a reggeli kávé előtt, ami, mint ismert az alkoholhoz hasonlóan egyébként is dehidratál. A vízfogyasztás egyébként is nagyon fontos, még akkor is, ha nem érezzük magunkat szomjasnak. Ha nem hangzik a legjobban, hogy egy pohár csapvíz lehúzásával kezdjünk a szombat, vagy vasárnap reggelt, tartsunk otthon a célra ásványvizet, vagy hígítsunk fel fél pohár üdítőt. De legyen az hígított üdítő, vagy ízesített ásványvíz, a legfontosabb, hogy találjunk valami olyat, amit szívesen is iszunk. Ez könnyebbé teszi majd, hogy a rendszeres hidratálódást beépítsük a napi rutinunkba. 3. hiba: Nincs mi köré szervezni a napunkat Hét közben azért is könnyebb tartani magunkat a napi rutinjainkhoz, mert mindig vállunkon a felelősség, számos időérzékeny dolog van, ami köré a többit szervezni tudjuk. Szülőként ébredésünket például a gyerekek iskolába járásához, dolgozóként a munkába járáshoz vagyunk kénytelenek igazítani. Persze akár valamelyik családtagunkat is megkérhetjük, hogy ébresszen fel, ha tudjuk, hogy nehezen kelők vagyunk. A lényeg, hogy valaki, vagy valami figyelmeztessen, számonkérje, mennyire tartjuk magunkat a rutinunkhoz. 4. hiba: Nem készülsz az előtted álló hétre Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a hétvégének az eddig tanácsoltaktól függetlenül elsősorban a pihenésről kell szólnia. Az eddig említett rutinokkal kapcsolatban is fontos, hogy úgy érdemes igazítani őket, ahogy nekünk kényelmes és nem szabad hagyni, hogy nyűggé váljanak. Debra Swan egészségügyi coach szerint ettől függetlenül érdemes a jövő hétre való felkészülésre is időt szakítani a hétvégén, ha nem is előre dolgozással, de legalábbis a ház körüli teendőket nézve és erre a reggelek kitűnő lehetőséget adnak. Swan például gyakran tanácsolja ügyfeleinek, hogy a hétvégén nézzenek ki új recepteket, amiket szívesen kipróbálnának és vásároljanak be a szükséges hozzávalókból, ha az étel előkészületet igényel esetleg aprítsák is fel a zöldséget, vagy pácolják be a húst előre. Így nem csak a hétfői főzőcskét könnyítjük meg, de hasznosan is telik a vasárnap reggelt. 5. hiba: Nem járunk a szabadba A szabad levegőn töltött idő egészségügyi előnyeit nem lehet túlbecsülni. Általános közérzetünkre gyakorolt azonnali pozitív hatásán kívül már azt is bizonyították, hogy ha sokat vagyunk a napon, pihentetőbben alszunk esténként. A reggeli séta nem egy nehezen felvehető, vagy fárasztó rutin, a hatása viszont annál erőteljesebb lehet a napjainkra. Az pedig, hogy hogyan szervezzük az egyik napunkat, közvetlen hatással van a következőre is. Ezért a hétvégi napok hiába igényelnek kevesebb szervezést és hiába szólnak elsősorban a pihenésről, érdemes a legjobban kezdeni őket.

