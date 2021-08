Drágul a Pfizer és Moderna vakcinája: felveri az árakat a delta terjedése Európában

hvg.hu Link a vágólapra másolva

A Financial Times értesülése szerint a Pfizer és a Moderna is emeli koronavírus elleni vakcinájának árát az Európai Unióval kötött szerződés keretében - szúrta ki a hvg.hu. A lap azt írja, betekintést nyert a legújabb európai uniós szállítási szerződésekbe. Ezek szerint a Pfizer 19,5 euróra emelte egy adag árát a korábbi 15,5 euró helyett, a Moderna egy adagja pedig 19 euróról 25,5 euróra emelkedett. A Moderna nem kívánt reagálni a Financial Times megkeresésére, a Pfizer pedig a titoktartásra hivatkozva nem akarta kommentálni az értesülést.

„Az Európai Bizottság által közzétett, szerkesztett szerződéseken túlmenően a szerződés tartalma továbbra is bizalmas, ezért nem kommentáljuk az értesülést” – nyilatkozta a Pfizer a Reutersnek. Az Európai Bizottságot az AFP kérdezte az állítólagos áremeléssel kapcsolatosan, választ azonban nem kaptak: igaz, a bizottság egyáltalán nem válaszol vakcinaárakkal kapcsolatos kérdésekre - írja az Infostart. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az Európai Unió tavaly májusban írt alá szerződést a Pfizerrel 1,8 milliárd adag oltásról 2023-as. Az árat nem hozták nyilvánosságra. Az EU közös vakcinavásárlási programja eddig 330 millió adag Pfizer,

100 millió AstraZeneca,

50 millió Moderna és

20 millió Johnson & Johnson vakcinát biztosított az uniós tagállamok számára. Július elején Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy az Európai Unió elérte azt a célt, hogy júliusra elegendő adag oltóanyag álljon rendelkezésre a felnőtt lakosság 70 százalékának, azaz 336 millió embernek beoltásához.

Címlapkép: Getty Images

