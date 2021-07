Kész, vége: mostantól van kötelező a védőoltás Magyarországon, szeptemberig kell kérni az első dózist

Aki nem veszi fel az oltást, azzal megszüntetik a jogviszonyt, kivéve, ha a mentességről van orvosi szakvéleménye. Az erről szóló kormányrendelet csütörtök este jelent meg a Magyar Közlönyben.

A koronavírus-járvány további hullámainak megfékezése és a betegek védelme érdekében az egészségügyi dolgozóknak mostantól már kötelező a védőoltás felvétele – közölték csütörtök este a kormányzati tájékoztató oldalon. Az erről szóló kormányrendelet kicsivel később meg is jelent a Magyar Közlönyben.

Az egészségügyben dolgozók ugyanis fokozottan ki vannak téve a fertőzésnek és egyúttal forrásai lehetnek a vírus közösségi terjedésének. "Oltásukra saját egészségük és a betegek egészségének védelme érdekében is szükség van" - rögzíttette a kommüniké. A részletekről közölték, hogy az egészségügyi dolgozók kötelező oltását a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara is támogatja, és azt az Országos Kórházi Főigazgatóság is indokoltnak tartja mind az ágazatban dolgozók, mind a betegek és a hozzátartozóik egészségének védelme érdekében.

A védőoltás felvétele minden még be nem oltott az egészségügyi dolgozónak kötelező; beleértve az alapellátásban, a járóbeteg-szakellátásban, a kórházakban, a mentőknél, a gyógyszerellátásban, a diagnosztikában foglalkoztatott egészségügyi dolgozókat, a betegszállítókat, és a magán egészségügyi szolgáltató által foglalkoztatott egészségügyi dolgozókat is.

Emellett az oltás kötelező mind az egészségügyi ellátást nyújtó szociális intézmények dolgozóinak, mind a szociális intézményekben egészségügyi ellátást nyújtó dolgozóknak, például idősotthonba bejáró orvosoknak

- írták. A tájékoztatás kiemelte, hogy a még be nem oltott egészségügyi dolgozóknak legkésőbb szeptember 1-ig fel kell vennie az oltás első dózisát. Arra is felhívták a figyelmet: az egészségügyi szolgáltatók nem hozhatnak létre új jogviszonyt olyan egészségügyi dolgozóval, aki nem veszi fel az oltást.

A védőoltást a munkavállaló a munkáltató felszólítása után öt napon belül köteles felvenni, és igazolni. A rendelet kimondja, hogy a foglalkoztatott jogviszonyát felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal meg kell szüntetni, ha az oltás felvételét a felszólítástól számított tizenöt napon belül nem tudja igazolni, vagy nem mutat be orvosi szakvélemény, ami igazolja, hogy nem veheti fel a vakcinát.

A tájékoztatás kitért arra: a munkáltató felhívhatja az egészségügyi dolgozót arra, hogy igazolja a védőoltás felvételét és arra is, hogy a védőoltást a határidőig felvegye avagy az oltás alóli mentességet megalapozó orvosi szakvéleményt bemutassa.

Mint írták, Magyarországon az oltási program az egészségügyi dolgozók oltásával indult tavaly december végén, az egészségügyi dolgozók túlnyomó többsége felvette a koronavírus elleni oltást, csak kevesen maradtak, akik még nem oltották be magukat, most azonban őket is a védőoltás felvételére kérik.