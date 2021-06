Újabb lazításokat tervez a kormány: júliustól változhatnak a maszk-szabályok

A kormány vizsgálja, hogy melyik korlátozó intézkedéseket oldhatják fel akár már júliustól - mondta Novák Katalin a Közösségi Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzs ülése utáni sajtótájékoztatón.

Ma ülésezett a Novák Katalin vezette, a Közösségi Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzs, azt követően a miniszter sajtótájékoztatón számolt be a fejleményekről. Mint kifejtette, minden hatályban lévő korlátozó intézkedést meg fog vizsgálni a kormány.

Kifejtette, a maszkhasználati szabályok is egy fontos téma leszmajd a felülvizsgálatkor. A döntéseket a közeljövőben meghozhatják, hogy már akár július elsejétől alkalmazni lehessen a lazításokat.

Arról is beszélt, hogy szakértőket is meghallgattak a járványügyi helyzetről: jó hír, hogy mivel Magyarországon ilyen magas az átoltottság és vakcinabőség van, ez pedig lehetővé teszi az élet fokozatos újraindítását és a szabadságot, valamint a biztonságot párhuzamosan tudjuk garantálni.

Novák Katalin kifejtete azt is, június végéig meghosszabbított gyermekfelügyelet van a köznevelési intézményekben. Ezzel párhuzamosan elindultak az Erzsébet táborok. Az operatív törzs arról is döntött, hogy a köznevelési intézmények egész évben szervezhetnek táborokat, az augusztus 23. utáni tiltást is feloldották.

Felmerültek olyan kérdések, hogy nem teljesen egyértelműek a járványügyi szabályozások, ezeket is tisztázta: a közművelődési intézményekben tartott lakodalmakra a lakodalmak általános szabályai vonatkoznak. Az iskolákba pedig már bemehetnek a szülők, nincs generális tiltás, mivel nem tanítás folyik már, hanem jellemzően táborok és más programok vannak.

