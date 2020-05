Operatív Törzs: zárt közösségekben terjed tovább a vírus, egyre több a vidéki eset

Az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján Izer Norbert ismertette a gazdaságvédelmi akcióterv azon intézkedéseit, amelyek a koronavírus következtében kialakult válságban leginkább sújtott cégeket segíti az egyéni vállalkozóktól a nagyvállalatokig. Eddig 151 ezer katás vállalkozónak törölte átmenetileg az adókötelezettségét - mondta el. Dr. Müller Cecília ismertette a fertőzöttekkel kapcsolatos legújabb tudnivalókat.







Az államtitkár beszélt az adókedvezményéről is, amelyet 28 ezer vállalkozás vesz igénybe, és 210 ezer munkahelyet érint.

Az országos tisztifőorvos beszámolt róla, hogy az aktív fertőzöttek száma 1615 fő, akiknek többsége (56%) vidéki. Jó hírként értékelte, hogy 500-nál kevesebb beteget ápolnak kórházban (483 főt), és közülük is csak 23-an vannak lélegeztető gépen. Viszgálták a 100 ezer főre eső fertőzések számát, ez alapján Budapest (100 fő) után Zala megye (90 fő), Fejér (87 fő), Komárom-Esztergom (74 fő) a legfertőzöttebbek. Pest megyében mindössze 40 beteg jut 100 ezer főre.

Müller Cecília elmondta, hogy az új regisztrált fertőzöttek közül 37 fő az Óhegyi szociális otthonban, 2-2 fő a Pesti úti és a Seregélyesi szociálos otthonban él, a többi esetet Budapest, Fejér, Nógrád és Zala megyében regisztrálták, nem izolált helyről. Komárom-Esztergom megyében 8 főt regisztráltak az elmúlt 24 órában - ismertette a tisztifőorvos.

A halálozási adatok alapján 100 ezer főre vetítve 3 fő hunyt el 30 és 39 év között, 40 és 49 között 8 fő, 50-59 között 17 fő, 60 év felett 448 fő.

A tisztifőorvos arról is beszélt, hogy a Debreceni Egyetem és a Nemzeti Népegészségügyi Központ a jövőben együtt fog működni a koronavírus elleni oltóanyag kifejlesztésében. Emlékeztetett, hogy az NNK Európában az elsők között izolálta a koronavírust.

Kiss Róbert rendőralezredes tájékoztatójában elmondta, hogy a mai napon új kormányrendeletek jelentek meg, amelyek a szlovák és osztrák határátlépésről rendelkeznek. Ezek alapján Ausztriából beléphetnek a magyar vagy osztrák állampolgárok, ha 4 napnál nem régebbi magyar vagy angol nyelvű dokumentummal igazolják, hogy nem betegek. Ekkor mentesül a karantén alól, de ha betegnek érzi magát, akkor értesítenie kell a hatóságokat.

Szlovákiából akkor léphet be Magyarországra egy szlovák állampolgár, ha az itt tartózkodása a 24 órát nem haladja meg. Romániába a tranzitlehetőségek bővültek azoknak a román állampolgároknak, akik repülővel utaznak a Liszt Ferenc repülőtéren. Ők mentesülnek a házi karantén elrendelése alól.

Az alezredes azt is elmondta, a hatósági házikarantén betartásának ellenőrzését szolgáló mobilapplikációt használók száma 875-re bővült - mondta. Az érvényben levő házi karanténok száma 11 668. Elmondta, hogy az elmúlt 24 órában 30 intézkedést hoztak a házi karantén megszegése miatt. Rémhírterjesztés és egyéb szabálysértés miatt eddig 79 főt hallgattak ki.

A sajtótájékoztatón a Portfolio kérdése is beolvasásra került.

A lap arra kérdése az igazolt esetek közlésére szolgáló térkép adataira vonatkozott: "Ma reggel 37 új megbetegedésről számoltak be a Népegészségügyi Központ munkatársai, és három beteg hunyt el az előző napon. Ami ennél érdekesebb, az a megyei adatok eloszlása - az látható ugyanis, hogy egyes megyékben csökkentek az esetszámok előző naphoz képest. Ennek az eddigi magyarázat szerint az lehetne az oka, hogy a lakhellyel később korrigálják az esetszámok, viszont felvetődik a kérdés, hogy miért detektáltak ilyen sok fővárosit Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében? Az is magyarázatra szorul, hogy ezeken a helyeken egyébként alacsony az esetszám, az ehhez viszonyítva pedig most sok beteg "tűnt el" Szabolcsból."

Erre Müller Cecília úgy reagált, hogy a vizsgálati minta az NNK-hoz érkezik be, egy vizsgálatkérő lappal, ezen vannak rögzítve a személyes adatok és a vizsgálatkérésre vonatkozó adatok. Ezen az adatkérő lapon jellemzően az első alkalommal bejegyzésre kerül az állandó lakcíme a személynek. Ezt követően derül ki a pozitivitása. Ekkor az NNK értesíti a területileg illetékes járványügyi egészségügyi hatóságot. A hatóság megkezdi a járványügyi vizsgálatot - felkutatja magát a beteget, és a kontaktok átkuatását.

Ekkor derül ki, hogy hiába van valakinek az állandó lakcíme Szabolcsban, már életvitelszerűen Budapesten él. A megyei adatokat tehát megtisztítják, hogy a fertőzöttek valóban ott legyenek regisztrálva, ahol életvitelszerűen élnek, és nem az állandó lakcímük szerint.

A tisztifőorvos elmondta, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 11 esetből 10 a fővárosba, egy pedig Zala megyébe került át.

