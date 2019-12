Nem vernek át több beteget ezek a doktorok: most nagyon megüthetik a bokájukat

A valós gyógyítók mellett rengetegen használják ki a betegek hiszékenységét, kiszolgáltatott helyzetét, és nagy összeget képesek kicsalni az áldozatoktól. A kuruzslást eddig is büntette a bíróság, azonban egy új módosítás a törvényben lehetővé teszi, hogy még drasztikusabban lépjenek fel az áldoktorok ellen.

Minden évben tudomást szerez a nyomozó hatóság kuruzslással kapcsolatos esetekről, és ezek jelentős része vádemeléssel is végződik - írja a Magyar Nemzet. Eddig két eset tartozott ide: ha valaki diploma nélkül vagy hivatásától eltiltása idején végez gyógyító tevékenységet. Néhány éve egy olyan férfit ítéltek el, aki éveken át dolgozott kórházi belgyógyászként és helyettes háziorvosként is az egyik vidéki városban hamis orvosi diplomával. Geréb Ágnesnek ugyan volt orvosi diplomája, ő azonban annak ellenére foglalkozott rendszeresen kismamákkal és vezetett le szüléseket, hogy a bíróság korábban három évre eltiltotta foglalkozása gyakorlásától. Ezzel ő is elkövette a kuruzslás bűntettét.

Akár diplomával, de eltiltva, akár anélkül lépnek fel a kuruzslók, a közös bennük az, hogy az emberek jóindulatát, hiszékenységét, gyógyulásba vetett hitét használják ki, komoly pénzeket is kicsalva áldozataikból. Csakhogy az ilyen jellegű csalásokra specializálódottak köre jóval szélesebb annál, mint akiket eddig el lehetett ítélni ezért, az általuk okozott kárt pedig megbecsülni sem lehet. Nem véletlen, hogy orvosi, jogi, sőt akadémiai körökből is egyre többen szorgalmaztak az elmúlt években jogszabály-módosításokat a kuruzslókkal szembeni hatékonyabb és erőteljesebb fellépés érdekében.

Az Országgyűlés most erre a jogos társadalmi igényre válaszul a büntető törvénykönyvben (Btk.) kiterjesztette a kuruzslás vétségét.

Ez azt jelenti, hogy a jövőben az ellenszolgáltatásért vagy rendszeresen végzett jogosulatlan orvosi tevékenység mellett a jogosulatlanul végzett pszichoterápia és a nem konvencionális gyógyító és természetgyógyászati eljárások folytatása is egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. (Akik nem végeztek orvosegyetemet sem, de orvosnak adják ki magukat, akár három évre is hűvösre kerülhetnek.)

A Btk.-ba ütközőnek minősül és akár két évig terjedő szabadságvesztéssel lesz büntethető immár az, aki a főiskolai vagy egyetemi diplomához - szó szerint - a megtévesztésig hasonló dokumentumot állít ki, illetve jogosulatlanul adományoz tudományos fokozatokat, címeket, rövidítéseket. Ez a rendelkezés főként az "aposztróf" vagy "parabolikus" doktorok elleni fellépés érdekében született, akik a dr. rövidítést viselik a nevük előtt, amit a Parabolikus/Szimbolikus Doktorok Társaságától kaptak - több százezer forint ellenében és mindenféle orvosi képzettség nélkül.

A parlament a szabálysértési törvény jogosulatlan címhasználatra vonatkozó rendelkezéseit, valamint a felsőoktatási törvényt is módosította, utóbbiban rögzítve, hogy a tudományos fokozatokat, címeket és azok rövidítéseit csak az arra jogosultak adományozhatják és használhatják.