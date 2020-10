Így is lehet küzdeni a halálos népbetegség ellen: a reggeli órákban kell megcsinálni

A reggeli sport csökkenti a rák kockázatát osztrák és spanyol kutatók szerint.

- mutatottak rá egy friss osztrák és spanyol kutatók. Korábbi kutatások is kimutatták már, hogy a rendszeres fizikai aktivitás kimutathatóan csökkenti a rák kialakulásának rizikóját. Az azonban eddig nem volt világos, hogy vajon a napszak ebben szerepet játszik-e. A szakértők eredményeiket az International Journal of Cancer című tudományos lapban mutatták be.

Jakob Weitzer és Kyriaki Papantoniou, a Bécsi Orvosi Egyetem epidemiológiai részlegének munkatársai a barcelonai Pompeu Fabra Egyetem, valamint Manolis Kogevinas és Gemma Castano-Vinyals, a barcelonai Globális Egészségügyi Intézet (ISGlobal) munkatársainak közreműködésével azt az elméletet vizsgálták, hogy a reggeli órákban végzett sport nagyobb mértékben csökkenti-e a prosztata- és a mellrák kialakulásának kockázatát, mint a más időpontokban végzett testedzés.

Az elmélet egy kísérleti vizsgálat eredményein alapult, mely szerint a délután vagy este végzett fizikai tevékenység eltolhatja a melatoninritmust. A melatonin nevű hormont az emberi test főként este termeli, egyes tanulmányok összefüggésbe hozták a rák rizikójának csökkenésével.

Egy többesetes kontrollvizsgálat során 2795 személy részvételével figyelték meg közelebbről a jelenséget. Kimutatták, hogy a sport prosztata- és mellrák ellen védő hatása akkor a legnagyobb, ha a testmozgást reggel 8 és 10 óra között végzik. Férfiaknál hasonló hatás mutatkozott az este 7 és 11 óra között végzett mozgás esetén is.

A résztvevők kronotípusa - tehát az, hogy főként reggel, vagy inkább este aktívak - befolyásolta az eredményeket. Ezek szerint a reggeli sport különösen azokra van jó hatással, akik úgynevezett éjszakai baglyok.

A testmozgás időpontja nyilvánvalóan hatással van a nemi hormonok és a melatonin termelődésének ritmusára és a tápanyagcserére is

- összegezték a szakértők.





Címlapkép: Getty Images