Ezt ne felejtsd el ha lecsap a vihar: súlyos tízezreket bukhatsz, ha nem figyelsz

Az Országos Meteorológiai Szolgálat a viharos széllökések miatt a hét elejére riasztást, figyelmeztetést adott ki, de a katasztrófavédelem is külön felhívta a figyelmet arra, hogy a Ciara nevű viharciklon vasárnap este Magyarország fölé is megérkezett. Elmondták, hogy ebben az időszakban érdemes tudatosan felkészülni az erős széllökésekre, hiszen azok fákat csavarhatnak ki a földből, vezetékeket szakíthatnak le, megrongálhatják az épületek tetőszerkezetét, de akár közlekedési akadályokat is előidézhetnek.

Az OVB Magyarország véleménye és a biztosítótársaságok tapasztalatai szerint a heves szélviharok következtében vagyontárgyainkban is komoly anyagi károk keletkezhetnek, ezért is érdemes megfelelő védelmet biztosító lakásbiztosítással rendelkeznünk. Az cég szakemberei hangsúlyozzák, hogy a fent említett biztosítások fedezetet nyújthatnak az alábbiakra:

viharkár (ezzel összefüggésben lévő beázás, megrongált tetőszerkezet, megbontott nyílászárók)

idegen tárgy rádőlése (például utcai villanypózna dől rá a házunkra, kerítésünkre)

üvegtörés (szerkezetileg beépített ajtókon, ablakokon, erkélyen, loggián keletkezett törés vagy repedés)

szabadban tárolt vagyontárgyak biztosítása (például kerti bútor, grillsütő, klímaberendezés, csatornarendszer, játszótéri kisjátékok, biztonsági kamera)

kerti veszélytelenítés (vihar után megrongálódott növényi részek eltávolítása, elszállítása)

Hogyan jelentsük be a kárt?

Vihar után minél előbb ellenőrizze, hogy keletkezett-e valamilyen kár, ha igen, azt haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított két munkanapon belül jelentsük be a biztosítótársaságnak az alábbi lehetőségek közül választva:

személyesen, az adott biztosítótársaságnál

telefonos ügyfélszolgálaton keresztül

interneten, az online kárbejelentő rendszer segítségével

levélben, a biztosító postacímén

A kárbejelentésnek tartalmaznia kell:

a káresemény időpontját, helyét és a káresemény rövid leírását,

a károsodott vagyontárgy(ak) megnevezését,

a károsodás mértékét (megállapított vagy becsült értékét)

Nagyon fontos, hogy amennyiben kárt észlelünk, készítsünk fotókat! Azt is érdemes szem előtt tartani, hogy a gépjárműben keletkezett viharkárokat csak a casco biztosítás téríti, lakásbiztosítás vagy ahhoz kapcsolható felelősségbiztosítás nem.

Címlapkép: Getty Images